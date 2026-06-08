2026年东盟未来论坛：体现了越南在东盟越来越发挥更加主动的建设性角色

越通社北京——题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心” 的2026年东盟未来论坛将于2026年6月9日至10日在首都河内举行。
该论坛是根据越南政府总理在2023年9月于印度尼西亚举行的第43届东盟峰会上提出的倡议而举办的，此前已于2024年和2025年成功举办两届，逐步确立其作为开放式对话渠道的地位，为东盟的官方合作进程提供了有效的补充。
值此之际，接受接受越通社驻京记者的采访时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平强调，这是越南第三次举办这样的论坛，体现了越南在东盟越来越发挥更加主动的建设性角色。
许利平教授表示，东盟未来论坛紧扣东盟发展的时代命题，邀请世界各国领导人、智库代表与企业代表等参加，对于东盟未来发展提供了思想源泉，同时也提供了面对挑战的解决方案。这是越南为东盟提供的公共产品，体现了越南作为正在崛起的中等强国的使命感与责任感。
谈到2026年东盟未来论坛所讨论的内容，包括东盟的团结自强，推动预防冲突倡议以及人工智能在东盟的应用等，许利平教授指出，三大议题契合东盟发展的紧迫性任务。
一是东盟团结自强。在大国日益激烈竞争的背景下，如何避免东盟各国选边站队，如何让东盟不被碎片化，这考验东盟各国智慧。
二是推动预防冲突的倡议。这对维护东盟和平稳定环境十分重要。
三是人工智能的应用。作为新兴科技，人工智能在东盟应用面临诸多现实挑战，如何应对需要东盟集体智慧。特别是人工智能带来的社会层面的挑战。（完）
2026年东盟未来论坛：越南推动对话，致力于更具凝聚力和包容性的东盟
即将在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）被评为将继续彰显越南在推动对话、加强合作以及为东盟新发展阶段政策制定进程做出贡献方面的作用。值此机会，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使就该活动的意义及其对东盟未来所做出的贡献接受了越通社驻雅加达记者的采访。