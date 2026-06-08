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2026年东盟未来论坛：体现了越南在东盟越来越发挥更加主动的建设性角色

题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心” 的2026年东盟未来论坛将于2026年6月9日至10日在首都河内举行。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平 图自越通社
中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平 图自越通社

越通社北京——题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心” 的2026年东盟未来论坛将于2026年6月9日至10日在首都河内举行。

该论坛是根据越南政府总理在2023年9月于印度尼西亚举行的第43届东盟峰会上提出的倡议而举办的，此前已于2024年和2025年成功举办两届，逐步确立其作为开放式对话渠道的地位，为东盟的官方合作进程提供了有效的补充。

值此之际，接受接受越通社驻京记者的采访时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平强调，这是越南第三次举办这样的论坛，体现了越南在东盟越来越发挥更加主动的建设性角色。

许利平教授表示，东盟未来论坛紧扣东盟发展的时代命题，邀请世界各国领导人、智库代表与企业代表等参加，对于东盟未来发展提供了思想源泉，同时也提供了面对挑战的解决方案。这是越南为东盟提供的公共产品，体现了越南作为正在崛起的中等强国的使命感与责任感。

谈到2026年东盟未来论坛所讨论的内容，包括东盟的团结自强，推动预防冲突倡议以及人工智能在东盟的应用等，许利平教授指出，三大议题契合东盟发展的紧迫性任务。

一是东盟团结自强。在大国日益激烈竞争的背景下，如何避免东盟各国选边站队，如何让东盟不被碎片化，这考验东盟各国智慧。

二是推动预防冲突的倡议。这对维护东盟和平稳定环境十分重要。

三是人工智能的应用。作为新兴科技，人工智能在东盟应用面临诸多现实挑战，如何应对需要东盟集体智慧。特别是人工智能带来的社会层面的挑战。（完）

越通社
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