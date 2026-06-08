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越老双方加强协调配合 落实高层协议

6月7日下午，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见了来访越南并出席2026年东盟未来论坛框架下举行的“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会的老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong）。

越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯。图自越通社

越通社河内——6月7日下午，越共中央政治局委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在河内会见了来访越南并出席2026年东盟未来论坛框架下举行的“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会的老挝人民革命党中央委员、中央对外关系部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong）。

会上，黎怀忠高度评价老挝人民革命党派遣由本勒·潘达努冯率领的代表团出席并在“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会上发表演讲，这体现了老方对两党两国关系的高度重视，以及对推动落实两党两国高层共识和协议的坚定承诺。

本勒·潘达努冯高度评价越南举办“政党在东盟共同体建设中的作用”座谈会这一倡议，认为座谈会将有助于促进东南亚地区各政党之间的合作与团结，并相信座谈会将取得圆满成功。他强调，老挝党和国家始终高度重视并将老越特殊团结关系置于对外关系的优先地位。

双方高度评价越南外交部党委与老挝人民革命党中央对外关系部之间合作关系的良好发展，特别是在双方签署2026—2030年合作协议之后取得的积极进展。双方一致同意继续保持密切配合，切实落实越老两党两国高层协议和两国重点合作项目；认真做好高层互访、高层接触以及重要双边合作机制的筹备工作；联合举办越南共产党与老挝人民革命党理论研讨会；在地区和国际论坛，特别是在东盟框架下加强协调配合，相互支持。

双方还一致同意共同办好2027年越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年纪念活动，为进一步推动越老特殊团结关系朝着更加深入、务实和高效方向发展作出贡献。（完）

越通社
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