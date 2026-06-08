谷歌前掌门人埃里克·施密特：越南具备成为全球人工智能中心的优势与广阔前景

越通社河内——谷歌公司前董事长兼首席执行官、美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）前主席埃里克·施密特率领国际人工智能（AI）专家代表团近日访问越南，并与越方就越南人工智能发展前景展开交流。施密特认为，凭借雄厚的人才基础和持续提升的科技创新能力，越南具备成为全球人工智能中心的重要优势和广阔发展前景。



此次活动由越南国家创新中心（NIC）与全球人工智能联盟（AI Alliance）联合举办。在与越南政府部门、科技企业、科研机构和高校代表交流时，施密特指出，越南长期位居国际数学奥林匹克竞赛（IMO）成绩领先国家之列，体现出突出的基础科学教育水平和人才储备，这为发展人工智能提供了坚实基础。



作为全球知名科技投资人和人工智能领域的重要推动者，施密特此次率团访越被视为越南加强与国际顶尖科技企业、专家及创新网络联系的重要契机，也彰显国际社会对越南人工智能发展潜力的高度关注。



当前，越南正积极落实越共中央政治局关于推动科技创新、国家数字化转型和战略技术发展的第57号决议，将人工智能确定为提升国家竞争力、培育新增长动能的重点优先领域之一。



在此背景下，国家创新中心与美国Aitomatic公司联合举办“与谷歌前董事长埃里克·施密特共话越南人工智能发展”专题座谈会，吸引众多科技企业、科研机构和高校代表参加，包括Viettel、FPT、Qualcomm、SmartOSC、CMC等机构和企业负责人及专家。



越南国家创新中心主任武国辉在活动上表示，越南正迎来人工智能和战略技术发展的历史性机遇。作为国家创新体系的重要枢纽，国家创新中心正积极推动政府、企业、科研院所、高校与国际科技集团、投资基金及专家网络对接合作，促进创新创业和人工智能应用，提升越南企业国际竞争力。



武国辉表示，国家创新中心的重要任务之一是吸引全球领先科技企业、国际投资基金及科技专家来到越南，共同建设充满活力的创新生态系统，帮助越南企业对接先进技术、优质资本和全球市场，培育一批具有国际竞争力的科技企业和新兴独角兽企业，重点布局人工智能、半导体、量子科技、机器人、无人机、数字技术和绿色技术等领域。



施密特高度评价越南在人工智能领域的发展愿景和战略方向，并表示愿意支持越南设立人工智能私募投资基金，促进越南企业和高端人才与国际资源对接，同时为越南学生提供获得奖学金机会。相关合作项目预计将由国家创新中心联合越南高校及有关机构推进实施，为越南人工智能和创新生态系统发展提供有力支撑。



与会代表还围绕越南发展人工智能面临的机遇与挑战进行了深入讨论，内容涵盖算力基础设施建设、数据中心发展、主权人工智能（Sovereign AI）、高素质人才培养、研发能力提升以及国家级人工智能创新生态系统建设等重点议题。（完）

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