英国越南知识分子：从人才网络迈向体系化资源平台

越通社河内——成立五年多后，英国和爱尔兰越南知识分子协会（VIS）迈出重要一步。6月5日，旅英越南知识界首个专家数据库在越南驻英国大使馆正式发布，同时成立按战略科技领域划分的专家组，推动海外智力资源更加系统、高效地服务国家发展。



该数据库汇聚了在英国顶尖大学和科研机构工作的越南教授、博士及科研人员，是旅英越南知识分子资源首次以体系化方式进行整合和管理。目前，VIS拥有200多名专家成员，覆盖英国和爱尔兰约70所大学及研究机构，涉及人工智能、半导体、量子计算、可再生能源、生物医学技术等越南重点发展的战略领域。



越南驻英国大使杜明雄表示，科技与创新合作是越英全面战略伙伴关系的重要支柱，也是越南驻英大使馆工作的重点方向。近年来，大使馆与VIS积极开展了多项务实活动，充分发挥旅英越南知识界的优势，为越南经济社会发展和科技创新事业贡献力量。



与传统通讯录不同，新发布的专家数据库不仅记录专家信息，更构建起国内政府部门、科研机构和企业需求与旅英专家专业能力之间的系统化对接机制。通过精准匹配需求与资源，推动合作项目从意向交流走向务实落地。



越南驻英国大使馆科技办公室主任阮忠坚表示，越南科技部和驻伦敦科技办公室一直将VIS视为重要战略资源。专家数据库的建立，将帮助越南各部委、地方和企业快速对接相关领域的顶尖专家，同时也让旅英专家更及时地了解国内发展需求和科研课题，为双方开展实质性合作创造条件。



VIS主席阮春勋教授表示，数据库按专业领域分类管理，并明确各领域负责人，体现了“责任到人、任务到位”的工作原则。今后，无论是政府部门、地方机构还是企业寻找相关领域专家，都能迅速找到对应联系人；来自国内的发展需求和科研课题，也将有专人负责对接和跟进，大幅提高合作效率。



与会人士认为，数据库和战略领域专家组的真正价值，将在未来几年逐步显现。届时，可通过具体合作项目数量、专家参与科技政策制定情况以及科研成果转化成效，对这一平台的实际作用进行量化评估。



分析指出，越英两国在科技创新领域拥有广泛的合作基础，而这一数据库的建立，为双方科研资源和人才优势搭建起更加高效的对接平台，有望进一步促进科技合作向更深层次、更高水平发展。（完）



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