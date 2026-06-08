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英国越南知识分子：从人才网络迈向体系化资源平台

成立五年多后，英国和爱尔兰越南知识分子协会（VIS）迈出重要一步。6月5日，旅英越南知识界首个专家数据库在越南驻英国大使馆正式发布，同时成立按战略科技领域划分的专家组，推动海外智力资源更加系统、高效地服务国家发展。

杜明雄大使与越南驻英国大使馆干部同旅英及爱尔兰越南知识分子协会委员会合影留念。图自越通社。
杜明雄大使与越南驻英国大使馆干部同旅英及爱尔兰越南知识分子协会委员会合影留念。图自越通社。

越通社河内——成立五年多后，英国和爱尔兰越南知识分子协会（VIS）迈出重要一步。6月5日，旅英越南知识界首个专家数据库在越南驻英国大使馆正式发布，同时成立按战略科技领域划分的专家组，推动海外智力资源更加系统、高效地服务国家发展。

该数据库汇聚了在英国顶尖大学和科研机构工作的越南教授、博士及科研人员，是旅英越南知识分子资源首次以体系化方式进行整合和管理。目前，VIS拥有200多名专家成员，覆盖英国和爱尔兰约70所大学及研究机构，涉及人工智能、半导体、量子计算、可再生能源、生物医学技术等越南重点发展的战略领域。

越南驻英国大使杜明雄表示，科技与创新合作是越英全面战略伙伴关系的重要支柱，也是越南驻英大使馆工作的重点方向。近年来，大使馆与VIS积极开展了多项务实活动，充分发挥旅英越南知识界的优势，为越南经济社会发展和科技创新事业贡献力量。

与传统通讯录不同，新发布的专家数据库不仅记录专家信息，更构建起国内政府部门、科研机构和企业需求与旅英专家专业能力之间的系统化对接机制。通过精准匹配需求与资源，推动合作项目从意向交流走向务实落地。

越南驻英国大使馆科技办公室主任阮忠坚表示，越南科技部和驻伦敦科技办公室一直将VIS视为重要战略资源。专家数据库的建立，将帮助越南各部委、地方和企业快速对接相关领域的顶尖专家，同时也让旅英专家更及时地了解国内发展需求和科研课题，为双方开展实质性合作创造条件。

VIS主席阮春勋教授表示，数据库按专业领域分类管理，并明确各领域负责人，体现了“责任到人、任务到位”的工作原则。今后，无论是政府部门、地方机构还是企业寻找相关领域专家，都能迅速找到对应联系人；来自国内的发展需求和科研课题，也将有专人负责对接和跟进，大幅提高合作效率。

与会人士认为，数据库和战略领域专家组的真正价值，将在未来几年逐步显现。届时，可通过具体合作项目数量、专家参与科技政策制定情况以及科研成果转化成效，对这一平台的实际作用进行量化评估。

分析指出，越英两国在科技创新领域拥有广泛的合作基础，而这一数据库的建立，为双方科研资源和人才优势搭建起更加高效的对接平台，有望进一步促进科技合作向更深层次、更高水平发展。（完）

越通社
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