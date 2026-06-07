2026年高中毕业考试：加大对偏远地区及少数民族地区考生的支持力度

越通社得乐省——距2026年高中毕业考试（高考）仅剩几天的时间。作为辖区面积广阔、偏远地区及少数民族地区学生数量众多的地方，得乐省教育部门正与各地方紧密配合，推出多项学生支持方案，确保每位考生都能顺利参加考试。



据得乐省教育与培训厅厅长黎氏青春介绍，除了完善考试组织工作的各项筹备条件外，教育部门还特别关注对困难考生的帮扶工作，尤其是偏远地区和少数民族学生；与此同时，由于该省已进入雨季，有关部门已做好准备，制定了在发生自然灾害（特别是洪涝灾害）时对考点及考生的应急支援预案。



除了在专业教学上加大力度外，各学校还特别关注心理疏导与精神鼓励工作，并与学生家庭保持紧密配合，跟进学习进程，及时解决新出现的问题。许多学校安排了班主任和任课老师直接结对帮扶、指导每个学生小组；开设免费复习班，提供学习资料并引导学生进行自学等。



从新学年伊始，该省教育与培训厅就指导各学校对学生进行梳理和分类，针对不同群体制定相应的帮扶方案，特别是针对有毕业落榜风险的学生。



得乐省教育与培训厅已指导各学校同地方政府配合梳理，并拟定在2026年高中毕业考试期间需要交通和食宿资助的学生名单。设有考点的各乡、坊将主动在必要时安排免费住宿地点，同时动员各群众组织参与“接力考试”活动。



共青团员和青年力量将协助接送考生、引导交通，并及时帮助在前往考点途中遇到突发状况的考生。教育部门还将同交通警察及相关单位配合，确保交通顺畅，为学生参加考试创造便利条件。



据得乐省教育与培训厅介绍，截至目前，硬件设施、人力资源以及各部门与地方之间的协同方案等各项筹备条件已基本就绪。得乐全省共设1个考区，包含64个正式考点和55个备用考点，考生总数约为35500名，其中高三学生近34000名，自由考生1600多名。该省共安排了约1500个正式考室和40个等候考室。（完）

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