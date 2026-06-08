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河内推动东盟城市合作 迈向智慧与可持续发展

2026年东盟城市领导人会议6月8日在河内开幕。会议以“从智慧、可持续和互联城市推动未来发展”为主题，汇聚东盟地区多个城市领导以及国际组织、专家学者和发展伙伴代表。

河内推动东盟城市合作 迈向智慧与可持续发展

越通社河内——2026年东盟城市领导人会议6月8日在河内开幕。会议以“从智慧、可持续和互联城市推动未来发展”为主题，汇聚东盟地区多个城市领导以及国际组织、专家学者和发展伙伴代表。

河内市人民委员会主席武大胜在开幕式上表示，与会代表的出席体现了东盟国家在建设可持续、繁荣、以人民为中心城市进程中的团结合作精神与共同愿景。当前，东盟是全球最具活力的地区之一，快速城市化正推动各城市成为经济增长、创新发展和区域互联互通的重要中心。然而，各城市也面临气候变化、基础设施压力、环境污染、数字化转型以及提升居民生活质量等共同挑战。在此背景下，加强东盟城市间合作不仅是现实需要，也是实现建设富有韧性、创新和可持续发展的东盟共同体的重要动力。

武大胜表示，河内将数字化转型视为推动发展的重要动力，重点推进数字政府、数字经济和数字社会建设，积极应用人工智能、大数据等先进技术，提高城市治理效率，改善公共服务质量，为民众和企业创造更加便利的发展环境。

越南外交部副部长阮孟强指出，建设智慧城市、实现可持续发展和坚持以人民为中心的目标，只有通过加强东盟城市间的联系与合作，才能更加高效地实现。他强调，2026年东盟城市领导人会议首次作为东盟未来论坛框架下的重要活动举行。东盟未来论坛是越南倡导的机制，旨在推动政策对话，为东盟共同体建设进程作出贡献。这也是东盟各城市领导人首次在论坛框架下拥有专门对话平台，为分享经验、寻求共同解决方案以及推动务实合作创造了空间。

阮孟强表示，随着各城市越来越深入参与数字化转型、绿色增长和应对气候变化等全球性议题，城市间合作正逐步成为一种日益重要的“城市外交”形式，有效补充国家间合作，并为东盟共同体建设作出积极贡献。他强调，地方外事工作是越南全面、现代和服务发展外交的重要组成部分。越南外交部将继续支持各地拓展合作伙伴网络，吸引国际资源，推动本次会议形成的合作倡议落地实施，进一步提升地方层级在区域政策制定中的参与度和影响力。

与会代表期待，本次会议的讨论能够提出更多关于智慧城市治理、人工智能应用、以人民为中心的数字化转型、绿色城市建设以及适应气候变化等方面的务实倡议，开拓东盟城市之间新的合作机遇。预计2026年东盟城市领导人会议将进一步加强区域城市互联互通，促进治理经验交流以及经贸投资、创新合作和民间交往，为建设和平、稳定、自强和可持续发展的东盟共同体作出贡献。（完）

越通社
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