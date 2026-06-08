苏林总书记、国家主席：必须创新海洋发展思维和视野

越通社河内——6月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议，同中央政策战略委员会及有关部门就总结越共十二届中央委员会2018年10月22日颁布的《关于到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景的第36号决议》（一下简称为第36号决议）实施情况的方案进行讨论。



在听取第36号决议执行情况总结报告以及与会代表结合实际提出的深入意见后，苏林在会议上作总结讲话时强调，对第36号决议实施情况的评估和总结工作，应进一步完善关于取得成果、存在问题、局限性及其原因的总体判断，明确指出当前面临的主要瓶颈以及实践中提出的新问题，从而更加突出制定中央新决议的必要性，并确保其具有更高层次的概括性。



苏林指出，越共第十二届中央委员会出台第36号决议是一项十分正确且具有战略意义的重大决策。经过8年的实施，全社会对海洋地位和作用的认识不断提高，体制机制和政策体系逐步完善，多个海洋经济产业实现较快发展，沿海基础设施不断加强，沿海地区居民生活水平持续改善，国防、安全、对外工作以及海洋岛屿主权维护等方面均取得重要成果。



然而，必须清醒认识到，海洋经济的发展仍未与国家潜力、优势以及发展要求相匹配。因此，苏林要求加快完成第36号决议总结工作并制定新的决议。新决议不仅要继承和发扬已有成果，更要以新的发展视野发展理念、制度建设和海洋发展模式方面实现重大突破。



苏林强调，在新阶段必须创新海洋发展思维和视野，重点是实现从“海洋经济思维”向“国家海洋发展空间思维”的重大转变。海洋不仅是资源开发和若干经济产业发展的载体，更应被确定为国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科技创新和国际融合的重要汇聚地。



新决议不仅要回答如何发展海洋经济产业的问题，更要回答越南将如何开发、治理和发挥整个国家海洋空间作用，以服务未来数十年国家发展目标这一更为重大的战略问题。同时，新决议还应清晰勾勒21世纪海洋强国的基本形态，明确海洋在实现2030年、2045年及更长远战略目标中的作用和贡献。

会议场景。图片来源：越通社

苏林建议，应把海洋置于落实越共十四大决议的重要战略发展动力之一的位置，继续深入研究和明确发展方向以及具有突破潜力的重点领域；以科技创新和数字化转型思维开发海洋；研究补充国家海洋数据、大洋数字地图以及人工智能海洋治理等内容。



苏林指出，必须把发展与未雨绸缪、居安思危，从海上保卫祖国紧密结合起来。所有海洋规划、战略和发展计划都必须同时服务于维护国家主权、主权权利和管辖权，维护和平稳定环境，增强海上防御能力和维护国家海洋利益的要求。每一个海洋经济项目都应成为增强国家发展实力和国防实力的重要组成部分。



苏林强调，要建设国家现代化海洋治理模式。新决议应提出研究和构建现代化、统一化、互联互通的海洋治理体系的主张和方向，以国家海洋空间规划和数据体系为基础。在制定决议和行动计划过程中，要明确重点任务、国家级项目、关键工程、具体量化指标以及各级、各部门和地方的责任分工。



苏林要求中央政策战略委员会同政府党委、党中央办公厅及有关部门密切配合，尽快完善方案及配套行动计划，提交政治局审议，并报请中央征求意见。



苏林强调，目标是制定一项具有长期战略视野、突破性思维和强大执行力的新决议，使海洋真正成为国家战略发展空间，为实现快速、可持续增长注入新动力，为胜利落实越共十四大决议和实现到2045年把越南建设成为高收入发达国家的目标作出贡献。（完）