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黎明兴总理主持仪式 欢迎泰国总理阿努廷正式访越

应越南政府总理黎明兴邀请，泰王国总理阿努廷·参威拉军于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

黎明兴总理主持仪式 欢迎泰国总理阿努廷正式访越 图自越通社
黎明兴总理主持仪式 欢迎泰国总理阿努廷正式访越 图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴邀请，泰王国总理阿努廷·参威拉军于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

6月8日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式。黎明兴总理主持仪式，欢迎阿努廷总理及泰国高级代表团。

越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足，越共中央政治局委员、副总理兼国防部长潘文江，外交部长黎怀忠等出席仪式。

此次访问紧接越共中央总书记、国家主席苏林5月底对泰国进行正式访问之后，又恰逢两国建交50周年（1976年8月6日—2026年8月6日），充分体现了两国高层对双边关系的高度重视以及推动越泰全面战略伙伴关系发展的坚定决心。

欢迎仪式上，河内市青少年挥舞两国国旗，热烈欢迎阿努廷总理一行。黎明兴总理在红毯旁迎接，首都少年儿童代表向阿努廷总理献上鲜花。

在欢迎乐曲中，两国总理登上政府总部主楼前的荣誉台。两国国歌奏响后，黎明兴总理与阿努廷总理向军旗致敬，并检阅越南人民军仪仗队。随后，双方介绍了各自高级代表团成员。

自1976年8月6日建交以来，越泰关系不断向广度和深度拓展。两国领导人和人民保持良好关系和高度政治互信，为各层级、各渠道合作奠定了坚实基础。

经贸投资合作是两国关系最突出的支柱之一。泰国是越南在东盟最大的贸易伙伴，2025年双边贸易额超过220亿美元，同比增长约10%。

此外，两国防务安全合作日益务实深入，旅游合作和民间交流成果显著。目前，两国已有20多个地方建立合作关系并签署合作备忘录。

在国际和地区事务中，双方保持密切协调，特别是在东盟、联合国、亚太经合组织以及湄公河次区域合作机制下积极协作。

阿努廷总理此访充分体现出泰方对越泰双边关系的高度重视，以及推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶的愿望与决心。同时，阿努廷总理亲自出席东盟未来论坛，也表明泰国高度重视越南倡导的这一区域合作平台，以及东盟推动共同体建设、加强团结合作与政策对话、共同应对地区挑战的努力。

欢迎仪式结束后，两国总理举行会谈，评估双边合作成果，探讨未来合作方向。期间，两位总理还共同参观了由越南政府办公厅与越通社联合举办的越泰友好关系图片展。（完）

越通社
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