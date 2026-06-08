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梁国段连任越南农民协会第九届中央委员会主席

越共中央委员、越南农民协会第八届中央委员会主席梁国段再次当选越南农民协会第九届中央委员会主席。连任的4位副主席分别是潘如愿、范进南、裴氏香和阮春定。

越南农民协会第九届中央委员会在大会上集体亮相。图片越通社
越南农民协会第九届中央委员会在大会上集体亮相。图片越通社

越通社河内——6月8日下午，越南农民协会第九次全国代表大会闭幕会在河内国家会议中心举行，农民协会第九届中央委员会（2026－2031年任期）已正式亮相。

大会决定越南农民协会第九届中央委员会委员名额为85人。本次大会选举产生81名委员，其余4名委员将在适当时候补选。6月8日召开的第九届中央委员会第一次会议选举产生15名中央常务委员会委员，并选举主席和4名副主席。

越共中央委员、越南农民协会第八届中央委员会主席梁国段再次当选越南农民协会第九届中央委员会主席。连任的4位副主席分别是潘如愿、范进南、裴氏香和阮春定。

越南农民协会第九届中央委员会主席梁国段在闭幕会上致辞时表示，经过两天紧张、严肃、民主、负责任的工作，本着“团结·民主·突破·合作·发展”的精神，大会圆满完成各项议程，取得圆满成功。

大会充分发扬民主和责任精神，进行了热烈、坦诚的讨论，并以高度共识通过了一系列重要文件，包括越南农民协会第八届中央委员会工作报告、《越南农民协会章程》（修订补充版）、第八届中央委员会和中央常务委员会检讨报告以及越南农民协会第九次全国代表大会（2026－2031年任期）决议。

大会选举产生了由81名优秀代表组成的第九届中央委员会，他们代表全国1000多万名会员和农民，体现了继承、创新和发展的要求，具备良好的政治素质、道德品质、能力水平和社会威信，能够领导落实大会决议。大会同时赋予第九届中央委员会领导和组织实施大会决议的重要责任。

第九届中央委员会表示，将继续加强团结统一，不断学习和践行胡志明主席思想、道德和作风，提高政治能力、政治本领和道德修养，发挥集体智慧和责任精神，与全国广大干部、会员和农民一道，努力完成大会提出的各项目标和任务。

梁国段强调，本次大会通过的各项文件凝聚了全国农民协会干部、会员和农民群众的智慧、意志和愿望，客观全面总结了上一届任期协会工作和农民运动取得的成果，体现了对新时代发展阶段指导思想、目标任务、工作措施和奋斗指标的高度共识。

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越共中央委员、越南农民协会第九届中央委员会主席梁国段同志发表讲话。 图片：越通社

大会民主讨论并一致通过了新一届任期的重要方针和发展方向，明确提出5项总体目标、11项主要指标、6项重点任务和措施以及4项具有突破意义的重点工作。

在此基础上，大会确定继续加强协会在政治、思想、组织和行动方面的建设，大力创新工作内容和方式，提高工作质量和效率；切实履行代表、关心和维护会员及农民合法权益的职责；充分发挥党和国家与农民之间坚实桥梁纽带作用；积极参与党的建设、政治体系建设和全民大团结建设，巩固“工人·农民·知识分子”联盟；主动融入国际社会，提高民间外交和国际合作成效。

与此同时，大会强调建设文明、全面发展的越南农民阶级，培养自立自强精神和奋发向上的志向；充分发挥农民在农业经济、农村经济发展和新农村建设中的主体作用，为发展生态农业、建设现代农村以及建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南国家作出贡献，坚定不移走社会主义道路。

越南农民协会第九次全国代表大会的成功召开具有十分重要的意义，开启了协会工作和农民运动发展的新阶段，迈入民族发展、繁荣和强盛的新纪元。梁国段主席号召全国各级农民协会组织、广大干部、会员和农民继续发扬越南农民阶级和越南农民协会的光荣传统，高举“团结·民主·突破·合作·发展”旗帜，积极投身劳动生产和各项工作，为实现越南农民协会第九次全国代表大会决议而努力奋斗。（完）

越通社
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越南—新纪元

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