2026东盟未来论坛：东盟秘书长高度评价越南的引领和建设性作用



越通社河内——越通社驻雅加达记者报道，经过连续三届举办的东盟未来论坛（AFF）正逐步确立其作为地区重要战略对话平台之一的地位。作为越南倡导的机制，该论坛不仅为探讨东盟长远发展议题提供交流平台，也体现出越南在提出倡议、促进合作以及参与塑造东盟战略优先方向方面日益增强的主动性。



东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）在接受越通社记者采访时表示，东盟未来论坛正逐步树立自身的信誉和品牌，成为富有成效、务实高效的交流渠道，为政策制定、促进合作以及巩固东盟在地区架构中的中心地位作出积极贡献。



高金洪指出，东盟未来论坛是越南为推动东盟外交在地区和全球层面发展而提出的一项重要倡议。继2024年和2025年两届论坛成功举办后，越南于2026年继续主办第三届论坛，充分体现了越南对东盟共同体建设进程以及提升东盟国际地位的坚定承诺。



他认为，该论坛正逐步发展成为地区重要对话机制之一，越南通过这一平台积极发挥引领和塑造作用，推动围绕地区战略性议题的讨论。在国际环境发生深刻变化的背景下，东盟需要在全球事务中发出更加有力的声音，同时继续巩固其在不断演变的地区架构中的中心地位。高金洪表示，越南持续举办并不断发展这一论坛，展现出其在汇聚各方力量、促进交流合作以及引领地区战略对话方面的能力。



东盟未来论坛倡议由越南于2023年9月在印度尼西亚雅加达举行的第43届东盟峰会上提出，并于2024年4月首次在河内举办。首届论坛便吸引近500名代表参加，包括政府领导人、政策制定者、学者、企业界人士以及国际组织代表，共同探讨东盟在战略竞争、数字化转型、绿色增长以及非传统安全挑战等背景下的发展前景。



谈及越南在东盟中的作用时，高金洪强调，自1995年加入东盟以来，越南始终是东盟重要、积极且富有建设性的成员。30多年来，越南为维护地区和平稳定、促进繁荣发展、深化区域一体化以及推动东盟共同体建设作出了重要贡献。



他表示，东盟高度评价越南在经济社会发展方面取得的成就，特别是近年来保持强劲经济增长势头。这些成果不仅提升了越南自身地位，也为促进地区增长和提升地区韧性作出了积极贡献。



高金洪相信，随着《2045年东盟共同体愿景》及四项新战略规划进入实施阶段，越南将在新的发展阶段继续发挥重要作用。



他认为，凭借现有领导队伍和已取得的发展成就，越南具备良好条件，继续为东盟政治安全共同体、东盟经济共同体和东盟社会文化共同体三大支柱的发展作出贡献。



|高金洪还高度评价越南在促进区域互联互通方面发挥的重要作用。他指出，越南正在推进的一系列大型基础设施项目，不仅有助于加强越南与东盟成员国之间的联系，也将进一步拓展与域外伙伴的经济对接，为东盟一体化和发展进程注入新的动力。



从地区层面看，越南主动提出并持续推动东盟未来论坛，不仅体现了作为积极成员的责任担当，也反映出越南在东盟中的角色正在从参与和贡献，逐步迈向主动提出倡议、引领对话并参与塑造东盟战略议程的新阶段。



高金洪表示，这些贡献进一步彰显了越南在东盟中的地位不断提升，同时有助于加强东盟团结、深化区域合作，并提升东盟在当前地区和国际形势深刻变化背景下的作用。（完）