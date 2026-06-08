2026东盟未来论坛：彰显越南国际声誉

越通社河内——6月9日至10日，越南将主办第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。老挝、菲律宾、泰国、印度尼西亚、澳大利亚和东帝汶驻越大使都高度评价越南继续举办该论坛，并认为这是一项具有战略意义且恰逢其时的倡议。在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，论坛不仅为各方提供开放的对话空间，也为东盟规划长远发展愿景、主动应对地区和全球挑战、推进《到2045年东盟共同体愿景》落实提供重要平台。
打造战略对话空间
老挝、菲律宾、泰国、印尼、澳大利亚和东帝汶等国驻越大使认为，与主要聚焦解决当前问题的传统会议不同，东盟未来论坛被定位为探讨东盟长远未来发展的重要平台。论坛正逐步成为多层次对话机制，为各国分享发展愿景、政策和战略，加强协调配合，共同推进《2045年东盟共同体愿景》提供平台。
作为东盟1.5轨对话平台，东盟未来论坛汇聚政策制定者、学术界、企业界及相关组织代表，共同就东盟共同体建设进程分享见解、凝聚共识。
一些在正式谈判中较难达成共识的问题，以及各方对大国竞争态势的不同看法等议题，也可在东盟未来论坛框架下得到更加开放的讨论，以寻求共同点和扩大共识。论坛倡导开放、包容的对话方式，被认为是将共同关切转化为集体行动的重要前提。
坚持以人为本，创新对话网络
坚持以人为本是2026东盟未来论坛的重要优先事项之一。泰国驻越大使乌拉瓦迪·斯里皮罗姆亚（Urawadee Sriphiromya）表示：“如果人民被落在后面，就无法实现可持续繁荣。”
作为东盟自1974年以来最早的对话伙伴，澳大利亚驻越大使吉莉安·伯德（Gillian Bird）期待此次论坛为改善民众生计带来积极成果。她特别强调数字化转型和金融科技（Fintech）在论坛议程中的重要性，并期待《东盟数字经济框架协定》将为东盟未来经济发展塑造新前景。
本届论坛还将重点关注次区域合作和城市发展。老挝驻越大使坎宝·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）强调，有必要将湄公河次区域合作纳入东盟核心议程，使其从单纯的地理空间转变为促进东盟推动东盟互联互通与合作的重要动力。
此外，本届论坛的一大亮点是河内首次举办主题为“以智慧、可持续和互联城市驱动未来”的东盟城市领导人会议。乌拉瓦迪大使表示，该活动体现了越南在推动区域互联互通和东盟可持续发展方面日益增强的领导作用，特别是在东盟迈向《2045年东盟共同体愿景》的背景下。
彰显越南国际地位
通过举办2026东盟未来论坛，越南继续彰显国际声誉以及推动建设性对话的积极作用。越南与东盟成员国之间的双边关系和协调配合也被认为是推动东盟发展的核心动力。
2026东盟未来论坛的成功不仅取决于论坛上所提出的理念和倡议，更取决于东盟成员国将这些理念转化为实际行动的共同决心。作为越南提出的一项战略性倡议，东盟未来论坛正在为建设一个更具韧性、更富创新活力、坚持独立自主的东盟共同体作出积极贡献。（完）
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老挝总理抵达河内，开始对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛
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