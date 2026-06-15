越通社河内——在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。



对“亲民、为民”模式的渴望



建设社会主义乡坊模式的主张，是党在新闻发展时代关于国家治理战略愿景的总结。在具有方向性的讲话中，越共中央总书记、国家主席苏林强调，建设社会主义乡坊是为了总结经验，看看该模式会是怎样、人民是怎么过生活、孩子上学和人民享受医疗照顾的情况如何、生活环境得到哪一程度的安全与文明水平。



越南共产党最高领导人的讲话提出了一个朴实却极具战略性的看法，即社会主义必须通过各种发展模式得到具体化，让人民在日常生活中就能切身感受到学校的质量、政府的透明度以及生活环境的安全感。



这也正是建设该整个模式的指南。苏林总书记、国家主席的导向性思维，彻底改变了人们对未来现实生活的审视方式。如果说以前社会主义的价值往往通过国内生产总值（GDP）规模或增长速度等宏观指标来衡量，那么现在问题的提出则更加直接：人民是否真正得到了更好的服务？是否感受到了社会公平？



胡志明国家政治学院院长段明训副教授强调，社会主义乡坊必须把“由人民当家作主”的特征，具体化为基层实质性的社会主义民主。这一层级的政府不仅是管理体制，还必须作为服务体制，确保人民在涉及社区切身利益的一切问题上，享有参与权、监督权和受益权。



许多科学家提出了一个具有深厚方法论意义的视角：需要将核心思维从“征求人民意见”转变为“与人民共同缔造”。在传统方法中，人民只有在政策制定完成后才参与提意见。但在社会主义乡坊模式下，人民从发现问题和构建解决方案的初始阶段就得以参与其中。这一转变不仅使政策更贴近实际，还巩固了社会信任——这是人民政府的无价资产。



国防部政治官员学校马克思列宁主义哲学系讲师范文龙中校强调，社会主义乡镇和街道模式的本质目标是致力构建一个现代、有力、高效且服务人民的基层治理体制，确保一切活动都为了人民的利益。



实质性民主是社会主义乡坊模式的核心标准；它不仅止于确保文件上的民主规定和程序，还必须体现在人民真正参与地方社会管理过程的能力上。实质性民主是人民当家作主权利与基层政府服务人民责任之间的和谐统一。



以幸福作为衡量发展进程的尺标



在新时代，人民的幸福在社会主义乡坊模式中，已被正式提升为一套科学、具体且可验证的指标体系。苏林总书记强调，最高目标是“把尊重、保障、保护人权、公民权以及人民的幸福感和满意度，作为衡量标准和奋斗目标”。



社会主义乡坊模式标准的建设，必须明确将人的生活质量和幸福感置于中心位置。决策制定者的意见普遍强调，这不仅仅是简单的优先导向，更是向社会主义人文本质的回归。从交通规划到环境保护，从教育到医疗，每一个项目、每一项政策，都必须基于其对人民幸福感的影响来进行评估，特别是对后代以及弱势群体的影响。



据范文龙博士分析，将人民的幸福作为衡量标准，正反映了现代治理思维。这意味着从主要基于行政、经济指标的评估方式，转向以人民的满意度和幸福感来进行评估。这继续体现了对“以民为本”观点的彻底贯彻。这一标准直接反映了社会主义制度的本质，确保了人民当家作主的权利，发挥全民的力量，监督基层的权力，并引导乡坊政府的一切活动都朝着服务于人、提高人民生活质量和幸福感这一最高目标迈进。



胡志明国家政治学院阮国丑教授分析指出，建设社会主义乡坊，归根结底是将社会主义从理想转化为生活质量和发展质量。在阮国丑教授看来，幸福正是发展的质量。我们不能以牺牲环境为代价来换取增长，也不能以牺牲社区的凝聚力精神来换取机械化的现代化。



阮国丑教授强调：“一个真正意义上的社会主义乡坊，是让人感到安全、受到尊重并有自我提升机会的地方。”



河内理工大学数字技术与经济研究院的阮平明副教授在进行更具体的分析时认为，社会主义乡坊模式需要确保没有任何居民群体在获取公共服务、医疗、教育、社会保障以及数字化机遇方面掉队，特别是老年人、残疾人、贫困户、儿童、暂住人口和非正式行业劳动者。此外，阮平明副教授还建议，100%的弱势群体必须建立每年核查的扶助档案，且弱势群体与当地平均水平之间的满意度差距不得超过10个百分点。



许多研究者强调，当人民感受到自己的声音被倾听，并能平等地享受高质量的公共服务时，社会信任便得以巩固。一切关于放权赋能、应用数字化转型以及发展高质量人力资源的努力，都必须旨在证明一个论点：实质性民主绝非遥不可及的概念，也不是什么宏大的权益，而是体现在人民得以参与到各项制度和政策的制定与执行监督过程之中。幸福不需要用巨大的物质价值来衡量，而是证明于当老人、妇女、儿童能够充分享受社会保障政策，劳动者收入增加、失业率下降时所展现出的满意度。



这也正是确保整个政治体系稳定的最坚实前提！



当每一个乡坊都成为宜居的社区，人民当家作主权利受到尊重，幸福被奉为最高目标时，那便是我们为越南走向社会主义道路筑牢了最坚实的“基石”。（完）

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