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2026年东盟未来论坛：越南一项具前瞻性的倡议

东盟未来论坛（AFF）是越南发起的一项具前瞻性的倡议，是各方共同展望地区未来的宝贵机制，彰显了越南在推动地区未来议题讨论中的责任担当与积极角色。

柬埔寨皇家科学院（RAC）国际关系研究所所长、政治学专家金平接受越通社记者的采访。图自越通社
柬埔寨皇家科学院（RAC）国际关系研究所所长、政治学专家金平接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社河内——东盟未来论坛（AFF）是越南发起的一项具前瞻性的倡议，是各方共同展望地区未来的宝贵机制，彰显了越南在推动地区未来议题讨论中的责任担当与积极角色。

上述是柬埔寨皇家科学院（RAC）国际关系研究所所长、政治学专家金平（Kin Phea）围绕近日在河内举行题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）所作出的评价。

金平在接受越通社记着采访时表示，当前国际社会正见证着大国战略竞争日益加剧、国际格局加速演变以及气候变化、粮食安全、能源安全、疾病和网络安全等非传统安全挑战层出不穷。他指出，这些全球性问题非单一国家所能解决，而是需要更紧密的地区与多边合作。

在此背景下，这位专家认为，在河内举办的东盟未来论坛为各国领导人、政治家、学者及民营部门提供了一个至关重要的平台，以便共同激荡思想、探寻新路，确保东盟依然具备恢复能力以及对未来挑战的应变能力。

除东道国越南外，2026年东盟未来论坛首次见证了来自老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶等5个东盟成员国领导人以及东盟秘书长和联合国代表的出席并发表政策演讲。柬埔寨王国首相洪玛奈在开幕式致辞中，紧扣本届论坛的核心主题，重点阐述了涉及地区和平、经济发展和以民为本的三个核心维度。

其中，金平非常赞同柬埔寨首相洪玛奈在论坛上发表的主旨信息，认为这些信息从三个战略维度展现了兼具务实与远见的外交观点，特别是与论坛主题高度契合的“以人民为中心”的内容。

谈及柬埔寨与越南这两个邻国之间的全面合作关系，金平认为两国可紧密协作，共同促进东盟的团结、统一及东盟的中心地位。

此外，柬越两国需加强在非传统安全领域的合作，诸如湄公河水资源管理、应对气候变化、打击跨国犯罪和维护网络安全等涉及两国乃至整个地区命运的问题；同时推进经济互联互通与可持续发展，确保东盟民众切实从地区一体化进程中获益。

基于上述视角，金平认为，东盟未来论坛是各方集思广益、共谋地区未来的宝贵机制。在此进程中，柬埔寨和越南将继续作为积极伙伴，在维护东盟团结、统一和中心作用方面发挥建设性作用，为确保地区的和平、稳定与繁荣作出贡献。（完）

越通社
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