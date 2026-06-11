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全国学习贯彻落实越共十四大对外路线第06号决议会议召开

越共中央总书记、国家主席苏林强调，对外工作是“重要且经常性的任务”，要充分发挥其在维护祖国安全、营造有利国际环境中的先导作用，为建设独立自主、繁荣发展的越南作出积极贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林强调，对外工作是“重要且经常性的任务”，要充分发挥其在维护祖国安全、营造有利国际环境中的先导作用，为建设独立自主、繁荣发展的越南作出积极贡献。

6月11日，越共中央政治局、书记处在河内召开全国会议，深入学习贯彻越共中央政治局2026年5月19日颁布的《关于实施越共十四大对外路线的第06号决议》（06-NQ/TW）。会议在国会大厦大会堂以现场方式举行。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导讲话。

苏林指出，第06号决议是政治局的一项重要战略决议，具有十分重要的意义。他强调，越南共产党和胡志明主席始终将越南革命置于地区和世界大局中统筹考量，高度重视对外工作的作用。

苏林表示，迈入国家发展新纪元，越南对外工作在思想理念上实现了新的发展，形成了一系列具有指导意义的重要论断。对外工作被定位为“重要且经常性的任务”，在未雨绸缪、防患于未然，维护祖国安全，以及营造有利国际环境服务国家发展方面发挥着先导作用。


他指出，对外工作必须与国家的地位和民族文化特色相匹配，为塑造独立自主、爱好和平、合作发展、负责任的越南国家形象作出贡献。对外工作的根本基础是坚持战略自主和民族自强，最大限度维护国家和民族利益，坚持以人民为中心，将为国际社会作出贡献视为自身责任。同时，对外工作是全党、全民的共同事业，要充分发挥整个政治体系和国家综合实力的作用。

在此基础上，苏林强调今后一段时期对外工作将重点围绕五大方向展开：

第一，充分发挥先导作用，维护和平稳定环境，塑造有利于国家发展的国际格局。

第二，将对外工作打造为开拓新发展空间的重要动力，与国家经济社会发展进程紧密结合，积极争取外部资源和有利条件，服务国家快速、可持续发展。

第三，主动参与并负责任地为解决国际社会共同问题作出贡献，不断提升越南在多边机制中的作用和地位。

第四，进一步提升国家地位，使之与国家历史底蕴、文化特色和综合实力相匹配，为人类文明进步作出积极贡献。

第五，建设全面、现代、专业的外交体系，使其胜任新纪元的战略任务，为实现到21世纪中叶国家发展目标作出贡献。

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会议场景 图自越通社


苏林强调，要贯彻落实“学深悟透、落实到位、务求实效”的方针，要求全国各部门、各行业、各地方深入学习领会决议精神，迅速将决议具体化为行动方案和工作计划。

苏林要求，大力创新中央与地方之间、各部门各领域之间的协调联动机制，进一步健全领导和协调机构，确保决议高效落实。

苏林表示坚信，在高度政治决心和整个政治体系共同参与下，第06号决议将很快落地见效，使对外工作更好发挥先导作用和重要、经常性任务的职能，为建设发展繁荣、独立自主、自立自强的越南作出积极贡献。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠表示，会后外交部将同有关机关密切配合，以适当形式在整个政治体系内深入学习、宣传和贯彻苏林的指导意见及决议内容。同时，外交部将迅速有效实施行动计划和落实方案，明确路线图和时间表，推动第06号决议尽快落地见效，进一步提升对外工作成效，更好服务国家发展和保卫祖国事业，为国家在民族富强繁荣的发展新纪元实现快速、可持续发展注入新动力。（完）

越通社
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