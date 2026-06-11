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越南政府总理黎明兴会见日本国际协力机构理事长田中明彦

6月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在访问越南的日本国际协力机构（JICA）理事长田中明彦。

越南政府总理黎明兴会见日本国际协力机构理事长田中明彦。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见日本国际协力机构理事长田中明彦。图自越通社

越通社河内——6月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了正在访问越南的日本国际协力机构（JICA）理事长田中明彦。

黎明兴衷心感谢田中明彦理事长个人及JICA在过去多年中始终陪伴并积极支持越南；强调日本政府通过JICA提供的高技术含量、可持续的官方发展援助，为越南经济社会发展进程作出了诸多积极贡献。

黎明兴与田中明彦一致认为，越日全面战略伙伴关系在各个领域都正在强有力、务实发展。日本继续是越南最重要的经济合作伙伴，是越南官方发展援助和劳务合作的第一大伙伴，第三大投资来源国，第四大贸易和旅游伙伴。

黎明兴高度评价JICA提出的关于未来阶段与越南开展官方发展援助合作的新方向。黎明兴建议JICA研究未来阶段官方发展援助合作的若干方向，例如支持越南实现工业化和现代化，优先聚焦发展科学技术、技术创新、提高劳动生产率以及越南的竞争力。

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双方会见现场。图自越通社

黎明兴还建议JICA与越南财政部及各部位、地方协调配合，制定2026-2030年阶段的合作项目清单；其中，推动在2026年内签署乌门三号热电厂项目的贷款协议；与越方配合推动越日大学项目的进度——这是两国关系中的标志性项目之一。

JICA理事长田中明彦祝贺黎明兴当选越南政府首脑职务；高度评价越南的路线、方向及发展成就。他表示，JICA已提出未来阶段与越南开展官方发展援助合作的新方向，包括四个合作支柱领域：高质量人力资源发展、产业与供应链发展、制度政策建设与完善、基础设施发展。

田中明彦强调，科技是日本总体以及JICA与越南合作的焦点之一，特别是推动尽早发射LOTUSat-1卫星；培养领导与管理人才以满足数字化转型要求；培养半导体人才。

在会见中，双方还就继续推动若干具体合作项目和计划的进度进行了交流，如越日大学投资建设项目、河内城铁二号线南升龙—陈兴道项目等。（完）

越通社
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