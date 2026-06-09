柬埔寨首相洪玛奈结束对越南的正式访问并出席2026年东盟未来论坛

越通社河内——6月9日傍晚，柬埔寨王国首相洪玛奈离开河内，圆满结束应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。



访问越南并出席东盟未来论坛期间，洪玛奈及夫人一行前往胡志明主席陵敬献花圈，并到位于河内北山路的烈士英雄纪念碑献花圈。



越共中央总书记、国家主席苏林会见了洪玛奈首相。越南政府总理黎明兴为洪玛奈举行欢迎仪式并与洪玛奈举行会谈。越南国会主席陈青敏会见了洪玛奈首相。



在会见会谈中，越南领导人欢迎洪玛奈首相访越并出席东盟未来论坛；祝贺柬埔寨在以洪森主席为首的柬埔寨人民党（CPP）、以及以洪玛奈首相为首的柬埔寨政府领导下所取得的经济社会发展成就；高度评价柬埔寨人民对人民党和政府的信任，以及柬埔寨人民生活水平不断提高。



越南领导人重申，越南始终支持柬埔寨国家建设与发展事业；强调越柬两党、两国关系以及越南、柬埔寨、老挝三党三国关系是三国共同的宝贵财富；建议充分发挥各项合作机制作用，包括三国总理、国防部长、内政（公安）部长外长会晤机制。



洪玛奈首相祝贺越南取得强劲发展成就，2025年经济增长率超过8%，为地区最高水平之一；并表示相信，在越南共产党领导和越南政府有效施政下，越南将取得更多重要成就，成功实现既定的两个百年奋斗目标，在地区和国际舞台上的作用和地位不断提升。



苏林总书记、国家主席会见柬埔寨王国首相洪玛奈。图片来源：越通社

值此机会，两国领导人就推动各领域合作关系发展进行了深入交流，并提出了多项方向和措施，特别是在全面互联互通方面。双方一致同意隆重庆祝两国建交60周年；继续加强民间外交，深化宣传教育，使两国年轻一代更加深刻认识两国关系的历史意义和价值，进一步增强责任意识，不断巩固和培育两国传统友谊。



双方强调加强越柬两国青年以及越南-柬埔寨-老挝三国青年之间的交流合作，充分发挥越南、柬埔寨、老挝三党青年领导干部培养计划的作用。



越南和柬埔寨两国总理共同见证了越南文化体育与旅游部和柬埔寨新闻部签署《2026—2030年信息领域合作计划》文件交换仪式。



出席2026年东盟未来论坛开幕式并发表讲话时，洪玛奈首相强调，和平是发展的先决条件，繁荣则是东盟共同体建设进程的最终目标；并呼吁东盟成员国携手建设一个更加和平、安全与繁荣的地区。



访问期间，柬埔寨首相夫人碧·查莫妮（Pich Chamony）与越南政府总理夫人陶氏碧水、老挝总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone）以及泰国总理夫人塔南农·尼拉密（Thananon Niramit）共同参观河内文庙—国子监，并参加在此举行的文化交流活动。（完）