时政

柬埔寨首相洪玛奈结束对越南的正式访问并出席2026年东盟未来论坛

柬埔寨,洪玛奈,河内,圆满结束,越南政府总理黎明兴,黎明兴,进行正式,东盟未来论坛

柬埔寨王国首相洪玛奈在东盟未来论坛上发表讲话。图片来源：越通社
柬埔寨王国首相洪玛奈在东盟未来论坛上发表讲话。图片来源：越通社

越通社河内——6月9日傍晚，柬埔寨王国首相洪玛奈离开河内，圆满结束应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。

访问越南并出席东盟未来论坛期间，洪玛奈及夫人一行前往胡志明主席陵敬献花圈，并到位于河内北山路的烈士英雄纪念碑献花圈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了洪玛奈首相。越南政府总理黎明兴为洪玛奈举行欢迎仪式并与洪玛奈举行会谈。越南国会主席陈青敏会见了洪玛奈首相。

在会见会谈中，越南领导人欢迎洪玛奈首相访越并出席东盟未来论坛；祝贺柬埔寨在以洪森主席为首的柬埔寨人民党（CPP）、以及以洪玛奈首相为首的柬埔寨政府领导下所取得的经济社会发展成就；高度评价柬埔寨人民对人民党和政府的信任，以及柬埔寨人民生活水平不断提高。

越南领导人重申，越南始终支持柬埔寨国家建设与发展事业；强调越柬两党、两国关系以及越南、柬埔寨、老挝三党三国关系是三国共同的宝贵财富；建议充分发挥各项合作机制作用，包括三国总理、国防部长、内政（公安）部长外长会晤机制。

洪玛奈首相祝贺越南取得强劲发展成就，2025年经济增长率超过8%，为地区最高水平之一；并表示相信，在越南共产党领导和越南政府有效施政下，越南将取得更多重要成就，成功实现既定的两个百年奋斗目标，在地区和国际舞台上的作用和地位不断提升。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thu-tuong-campuchia-8815305.jpg
苏林总书记、国家主席会见柬埔寨王国首相洪玛奈。图片来源：越通社

值此机会，两国领导人就推动各领域合作关系发展进行了深入交流，并提出了多项方向和措施，特别是在全面互联互通方面。双方一致同意隆重庆祝两国建交60周年；继续加强民间外交，深化宣传教育，使两国年轻一代更加深刻认识两国关系的历史意义和价值，进一步增强责任意识，不断巩固和培育两国传统友谊。

双方强调加强越柬两国青年以及越南-柬埔寨-老挝三国青年之间的交流合作，充分发挥越南、柬埔寨、老挝三党青年领导干部培养计划的作用。

越南和柬埔寨两国总理共同见证了越南文化体育与旅游部和柬埔寨新闻部签署《2026—2030年信息领域合作计划》文件交换仪式。

出席2026年东盟未来论坛开幕式并发表讲话时，洪玛奈首相强调，和平是发展的先决条件，繁荣则是东盟共同体建设进程的最终目标；并呼吁东盟成员国携手建设一个更加和平、安全与繁荣的地区。

访问期间，柬埔寨首相夫人碧·查莫妮（Pich Chamony）与越南政府总理夫人陶氏碧水、老挝总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone）以及泰国总理夫人塔南农·尼拉密（Thananon Niramit）共同参观河内文庙—国子监，并参加在此举行的文化交流活动。（完）

越通社
#柬埔寨 #洪玛奈 #河内 #圆满结束 #越南政府总理黎明兴 #黎明兴 #进行正式 #东盟未来论坛 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将会见柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳大将。图自越通社

越南与柬埔寨有效维持国防合作机制

越南与柬埔寨进一步推进在人力资源培训、边界管控与保护等领域的合作，配合开展在柬埔寨各战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集与迁葬工作。

更多

越南政府总理黎明兴出席第三届东盟未来论坛并发表重要演讲。图自越通社

越南政府总理黎明兴在第三届东盟未来论坛开幕式上的演讲（全文）

2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛（AFF 2026）以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题在首都河内隆重举行。越南政府总理黎明兴出席并发表重要演讲，强调东盟正处在发展历程中具有转折意义的时刻，全球经济、技术和全球权力的基本规则正在被重新定义。

越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

培育越柬关系继续迈向新高度

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨首相洪玛奈。

资料图：越南国会常务委员会第一次会议。图自越通社

越南国会常务委员会第三次会议于6月10日举行

越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。

会谈现场。图自越通社

进一步拓展越南与东帝汶务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授接受越通社记者采访。图自越通社

东盟未来论坛：越南主动拓展地区对话空间

值此第三届东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行之际，越通社驻俄罗斯记者就本届论坛的意义和越南在东盟活动中的角色采访了俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授。