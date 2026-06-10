越通社河内——6月10日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了美国副国务卿克里斯托弗·兰道。



黎怀忠欢迎美国副国务卿克里斯托弗·兰道访问越南，认为此访意义重大，体现了美方对越美关系的重视。黎怀忠强调，越美关系经历了长期发展，克服了历史上的诸多困难，才取得了如今的重要成果。



黎怀忠建议双方继续加强团组交流和各层级接触；重申越南欢迎美国政府、国会、地方和企业代表团访问越南。



黎怀忠认为，经贸合作是双边关系中的核心领域。越南注意到美方在处理贸易问题过程中的关切，同时表示越南正在积极采取各项措施，推动越美经贸关系朝着平衡、可持续和互利的方向发展。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自越通社

美国副国务卿克里斯托弗·兰道高度评价越南近期取得的社会经济发展成就，重申美国重视对越关系，并希望继续在相互尊重和互利的基础上推进合作。美国副国务卿认为，两国在许多领域有着共同的利益，尤其是在经济、贸易和安全等领域。



在就国际和地区形势交换意见时，双方一致认为，世界和地区形势正发生快速、复杂的变化，要求各国加强对话与合作。克里斯托弗·兰道回顾了越共中央总书记、国家主席苏林于2026年2月赴美出席加沙和平委员会开幕会议之行，并表示，特朗普总统非常珍惜并感谢苏林出席该活动。



黎怀忠与克里斯托弗·兰道一致同意继续维持两国外交部之间的密切交流与协调，以推动落实两国高层领导人达成的各项合作内容。（完）