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越南坚定支持以人为本的发展理念

6月8日，越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使出席国际劳工组织（ILO）第114届国际劳工大会（ILC114）全体会议并发表讲话。

越南坚定支持以人为本的发展理念

越通社河内——6月8日，越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使出席国际劳工组织（ILO）第114届国际劳工大会（ILC114）全体会议并发表讲话。

据越通社驻日内瓦记者报道，在谈及国际劳工组织总干事的题为《抉择时刻：开发人工智能潜力，促进体面劳动》的报告时，梅潘勇大使强调，越南大力支持在人工智能（AI）开发和应用过程中坚持以人为本的发展理念。

梅潘勇表示，人工智能正在深刻改变劳动力市场、生产方式和社会治理模式。人工智能为提高生产率、促进创新、改善公共服务质量和支持人力资源发展带来了巨大机遇，同时也给就业、职业技能、社会不平等、个人数据保护以及劳动者权益保障带来了前所未有的挑战。

在近40年的革新事业中，越南始终坚持以人为中心的发展理念，把人视为发展的核心、主体、目标，同时也是发展的动力。从一个低收入国家起步，越南已成功跨入中等收入发展中国家行列，人民的物质与精神生活水平不断得到提升。

进入新的发展阶段，越南将科技、创新、数字化转型和国际一体化确立为驱动国家快速、可持续发展的战略动力。越共中央政治局关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议（57-NQ/TW），以及关于新形势下融入国际的第59号决议（59-NQ/TW），充分彰显了越南主动参与并有效把握全球新兴趋势——包括人工智能发展机遇——的坚定决心。

此外，梅潘勇大使还提出三项优先方向，以确保人工智能服务于促进体面劳动的目标，即：加大人力资源和数字技能培养投入；推动数字化转型与保障体面劳动及完善社会保障体系相结合；建立以社会对话、透明度、问责机制和国际劳工标准为基础的人工智能治理框架。

值此机会，梅潘勇大使再次重申越南对国际劳工组织基本价值、多边主义以及建设以人为本未来目标的坚定承诺，并表示越南愿进一步加强与国际劳工组织及各成员国的合作，共同有效开发人工智能的潜力，从而促进体面劳动、社会进步与共同繁荣。（完）

越通社
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