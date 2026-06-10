东盟未来论坛：从被动应对转向主动塑造未来

越通社河内——在河内举行的2026年东盟未来论坛框架内，6月9日，3场全体会议和1场专题会议相继举行，吸引了众多国内外代表的深度交流与关注。

巩固内生能力的同时扩大连接

主题为"在变化的世界中自强与团结"的2026年东盟未来论坛首场全体会议于6月9日上午举行，讨论东盟在国际局势动荡背景下的适应能力和作用。

印度尼西亚前外长马蒂·纳塔莱加瓦（Marty Natalegawa）在开幕发言中认为，东盟正面临日益复杂的国际环境、加剧的地缘政治竞争以及承受巨大压力的多边主义。他强调东盟需要主动预测和塑造战略环境，奉行"动态平衡"路径以维持稳定、对话和包容性合作。

在讨论中，越南外交部副部长阮孟强强调了"合作自强"的概念，肯定自强不是孤立，而是在巩固内生能力的同时扩大连接。东盟的自强力量建立在三个支柱之上：内部团结、有效的中心作用以及实质性的合作机制。东盟需要优先投资于知识、技术、互联基础设施、可持续供应链，并扩大对话空间。

会议开启了战略思想空间，要求具备长远思维，以帮助东盟主动提升抗御能力，在未来几十年中继续肯定其独立角色并引领区域架构。

主动预防冲突，巩固战略互信

主题为"推进东盟预防冲突倡议"的第二场全体讨论会于6月9日下午举行。政策制定者、学者和国际专家就地区安全日益复杂背景下加强东盟预防冲突能力的解决方案进行了交流。

吉莉安·伯德（Gillian Bird）大使强调，东盟需要主动及早识别冲突风险，加大对预警工具和基于规则的区域机制的投资。

在机制方面，东盟各国议会间大会秘书长钦·维迪亚（Chem Widhya）评价称，东盟不需要创建新的机制，而是需要确保有效落实TAC、ARF、ADMM+等现有承诺，并需各立法机构的切实贡献。

泰国朱拉隆功大学高级专家提提南·蓬苏迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）教授以及《东盟观察家》通讯主编普拉尚思·帕拉梅斯瓦兰（Prashanth Parameswaran）认为，东盟需要从内部寻求解决方案，平衡争取外部资源与巩固内生能力之间的关系。

联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉发表讲话。图自越通社

在讨论会上，与会代表一致认为，东盟需要抓紧从被动应对转向主动预防冲突，巩固战略互信，坚守中心地位并发挥实质性合作机制作用，以便在战略变局面前保持坚定。

在人工智能时代不让任何人掉队

2026年东盟未来论坛第三场全体讨论会的主题为"人工智能在东盟的应用：不让任何人掉队"，集中交流了人工智能的机遇、挑战以及推动区域内包容性数字化转型的解决方案。

韩国外长赵显（Cho Hyun）高度评价东盟将包容性置于数字化转型的核心。他表示希望将东盟打造成为全球人工智能合作中的重点伙伴。

联合国秘书长数字技术及新兴技术特使办公室高级顾问迈赫迪·斯内内（Mehdi Snene）认为，东盟各国在应对方式上的多样性正是发展各自优势、互补互济的有利条件。然而，要善用这一力量，东盟需要建立一个共同的治理机制，并在全球人工智能论坛上展现统一的声音。

讨论会开辟了务实的实践方向，从而肯定尊重多样性、共享资源和建立有效治理机制是东盟共同打造一个创新、包容、带来共同繁荣的人工智能共同体的基础。

*题为"正在变化的战略背景及其对东盟的意义"的专题会议于6月9日下午举行。讨论围绕越南外交学院院长阮雄山博士与清华大学教授阎学通之间的战略观点展开深入交流。

在讨论会上，各位代表认为，技术，特别是人工智能，正在"重新定义国家力量"；建议东盟需要集中提升战略信誉和国家治理能力。同时，各国必须重视网络安全，并抓紧改革教育，以培养掌握人工智能的年轻一代，将技术挑战转化为发展动力。（完）