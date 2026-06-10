胡志明国家政治学院院长会见新加坡人民行动党和东帝汶独立革命阵线代表团

越通社河内——6月9日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训分别会见访越并出席第三届东盟未来论坛框架内的"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"的新加坡人民行动党（PAP）国会议员李宏壮（Lee Hong Chuang）以及东帝汶独立革命阵线（Fretilin）中央委员、东帝汶前总理埃斯塔尼斯劳·达·孔塞桑·阿莱克肖·马里亚·达席尔瓦（Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva）。

段明训对近期越南-新加坡、越南-东帝汶关系的良好发展感到高兴，特别是越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问，为越新合作开辟了重要的发展方向。

新加坡人民行动党代表团团长李宏壮和独立革命阵线代表团团长马里亚·达席尔瓦对越南近年来的蓬勃发展留下美好印象，相信越南未来将继续取得更多成就。

李宏壮高度评价越南举办东南亚各政党座谈会的倡议，认为这是一项务实的活动，各政党有机会交流经验、增进了解，为以人民为中心的东盟共同体建设进程做出切实贡献。

段明训建议新加坡政府继续支持越南的人力资源开发培训工作，特别是领导干部、战略干部队伍；同时建议两国各机构积极协调，有效落实两党高层协议，加强两党领导人之间的代表团互访和定期对话机制，包括成功举办第一次越新战略对话，以及加强干部培训、科研合作以及战略研究机构和学者之间的交流。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训会见东帝汶独立革命阵线中央委员、东帝汶前总理埃斯塔尼斯劳·达·孔塞桑·阿莱克肖·马里亚·达席尔瓦。图自越通社

阿莱克肖·马里亚·达席尔瓦表示，越南是东帝汶学习的榜样；强调独立革命阵线重视并希望加强与越南共产党的传统友好关系，希望学习越南在建设独立自主经济以及吸引外资方面的经验。

段明训强调，越南始终珍视与东帝汶以及包括独立革命阵线在内的东帝汶各重要政治力量，相信独立革命阵线将继续为东帝汶的稳定、可持续发展以及东盟的和平、合作与发展做出积极贡献。（完）