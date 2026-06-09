东盟各城市发挥创新与数字化转型先锋作用

越通社河内——6月9日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了前来出席2026年东盟未来论坛（AFF）框架内东盟城市领导人会议的东盟各城市领导人代表团。



会见中，河内市人民委员会主席武大胜代表东盟各城市领导人代表团向国会主席陈青敏汇报了于2026年6月8日在河内成功举行的东盟城市领导人会议的情况。



关于会议成果，武大胜表示，与会代表集中讨论了数字化转型、人工智能和可持续发展等当前东盟城市发展中的共同关注议题。其中，会议一致达成共识：城市不仅是经济增长的动力，更在推动创新、应对气候变化、提升韧性和改善人民生活质量方面发挥着重要作用。



越南国会主席陈青敏会见前来出席2026年东盟未来论坛（AFF）框架内东盟城市领导人会议的东盟各城市领导人代表团。图自越通社

陈青敏在会见中发表讲话，高度评价了举办东盟城市领导人会议这一倡议，并强调这是彰显各城市在建设东盟共同体进程中日益突出作用的重要里程碑。



陈青敏建议东盟各城市继续发挥其在创新、数字化转型和科技发展中的先锋作用；推动绿色增长、能源转型和建设可持续发展的城市；同时，将人民置于所有发展政策的中心位置。



包括老挝琅勃拉邦省、缅甸曼德勒省和柬埔寨暹粒省领导人在内的东盟各城市领导人代表，对越南国会及相关机构的盛情接待表示感谢。与会代表高度评价东盟城市领导人会议是各城市交流经验、分享有效发展模式、促进合作的重要平台。（完）