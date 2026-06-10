经济

越电信老挝合资企业获2026年世界杯转播权 将免费直播全部104场

据越通社驻老挝记者报道，越南军队电信工业集团与老挝合作伙伴共同组建的合资企业Star Telecom（Unitel）6月8日下午在万象举行仪式，正式获得2026年世界杯老挝境内独家转播权。这是老挝历史上首次由电信企业独立完成世界杯转播权的谈判与签约。

Lê Thị Thúy Hà
各位代表共同启动2026年世界杯直播转播权开通仪式。图自越通社
各位代表共同启动2026年世界杯直播转播权开通仪式。图自越通社

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，越南军队电信工业集团与老挝合作伙伴共同组建的合资企业Star Telecom（Unitel）6月8日下午在万象举行仪式，正式获得2026年世界杯老挝境内独家转播权。这是老挝历史上首次由电信企业独立完成世界杯转播权的谈判与签约。

更令球迷振奋的是，Unitel宣布将通过旗下所有技术平台，免费直播本届世界杯全部104场比赛。

老挝党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长、Star Telecom董事长赛猜·科玛西，老挝科技与通讯部副部长乔维苏·索拉蓬，以及越老两国有关部门代表出席活动。

根据与国际足联签署的协议，Unitel获得覆盖老挝全国的完整媒体版权，涵盖电视、广播、互联网、移动终端、社交媒体及公共观赛等全平台转播权。Unitel将负责管理全国集体观赛活动，在保护赛事版权的同时，营造文明健康的观赛环境。

为提供最佳观赛体验，Unitel将通过其数字娱乐平台LaoTV直播赛事，球迷还可通过移动设备使用点播回看、精彩集锦等功能。该公司将投入建设现代化演播室，推出深度专题报道及赛前、赛中、赛后评论节目，邀请知名专家、教练员和退役球星参与解说。

赛猜·科玛西回顾Unitel发展历程时表示，从创立之初，公司员工翻山越岭，在偏远山区和边境地区建设通信基站。如今，Unitel已成长为老挝电信行业领军企业，拥有全国最大通信基础设施网络，信号覆盖91%的国土面积，为89%的农村、偏远地区提供高质量移动通信服务。公司为超过2.5万人创造就业机会，每年向国家财政贡献数千万美元，并积极参与学校、医院等民生项目建设，成为支持老挝数字化转型的重要力量。

赛猜·科玛西强调：“我们始终铭记，Unitel诞生于老挝，成长于老挝人民的支持之中。我们最崇高的使命，就是服务老挝国家繁荣发展。经营不仅是追求利润，更是一种感恩与回馈。过去16年来，数百万老挝人民选择并信赖Unitel。我们始终以服务祖国、服务人民的精神开展工作，无愧于军人的品质与传统。”

基于这一理念，Unitel董事会宣布免费直播2026年世界杯全部104场比赛。这意味着无论身处繁华市区还是偏远山区，只要能够接收到Unitel信号，均可免费观看世界杯赛事。Unitel表示，这并非单纯的营销活动，而是该公司献给老挝人民最真诚的回馈。

2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办，参赛球队由32支扩大至48支，比赛场次增至104场，是国际足联历史上具有里程碑意义的一届赛事。赛事将于6月11日至7月19日举行，揭幕战于6月12日凌晨由墨西哥队对阵南非队，决赛于7月19日举行。LaoTV的回看、点播和精彩片段推送功能，将帮助球迷不错过任何精彩瞬间。

此次获得世界杯转播权不仅体现了Unitel的市场实力，也展示了现代通信技术跨越国界、连接世界的能力。未来，Unitel承诺保持老挝第一大电信运营商地位，积极推进5G、物联网等先进技术研发与应用，不断丰富数字内容服务生态。该公司的核心目标始终是提升老挝人民生活质量，为老挝可持续发展与繁荣作出贡献。（完）

Lê Thị Thúy Hà
越通社
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