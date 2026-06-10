经济

绿色信贷余额达828万亿越盾

截至目前，越南已有82家信贷机构发放绿色信贷，绿色信贷余额达到828万亿越盾，2017-2025年期间年均增长率超过20%。

兴安省信贷保持增长势头。图片来源：越通社
兴安省信贷保持增长势头。图片来源：越通社

越通社河内——截至目前，越南已有82家信贷机构发放绿色信贷，绿色信贷余额达到828万亿越盾，2017-2025年期间年均增长率超过20%。这是银行业通过同步实施多项措施推动绿色增长、循环经济和可持续发展的积极成果。

上述信息由越南国家银行副行长阮玉耿于6月9日在河内举行的“推动绿色经济、循环经济和ESG发展的信贷解决方案：国际经验与越南实践”研讨会上公布。该活动由越南国家银行、德国国际合作机构（GIZ）和农业与环境部联合举办，属于德国联邦经济合作与发展部支持的“宏观经济改革/绿色增长计划”框架内活动。

阮玉耿表示，在气候变化、环境退化和资源日益枯竭对经济发展和社会稳定造成明显影响的背景下，绿色增长、循环经济以及环境和社会风险治理已不再是一种选择，而是一项迫切要求。向绿色增长模式转型，实现经济发展与环境保护、资源高效利用协调统一，是越南迈向可持续、包容和繁荣未来的必然趋势。

他说，越南政府高度重视绿色经济、循环经济和可持续发展，通过不断完善《环境保护法》和国家绿色增长政策框架等措施加以推进。其中，发展循环经济、实施环境、社会和公司治理（ESG）标准，不仅有助于环境保护和资源高效利用，更是提升生产率、增强经济韧性和深化全球价值链参与程度的重要发展模式。

特别是越共中央政治局关于发展民营经济的第68号决议强调要实现民营经济融资渠道多元化，并研究建立利率补贴机制，鼓励对绿色项目、循环经济项目和符合ESG标准项目的投资，为绿色转型注入了新的动力。

为实现上述目标，除国家财政资金和国际融资资源外，发展绿色信贷被确定为满足经济绿色转型资金需求的重要举措，有助于有效动员和配置资源，推动可持续增长。

vnanet-tindungxanh.jpg
研讨会场景。图片来源：越通社

在信贷机构方面，阮玉耿表示，各家银行不断提高认识，优先向绿色领域和循环经济模式配置资金，并逐步将ESG因素融入自身发展战略和经营活动之中。数据显示，参与绿色信贷业务的金融机构数量以及绿色信贷余额规模均实现快速增长。截至目前，已有82家信贷机构开展绿色信贷业务，绿色信贷余额达到828万亿越盾；2017-2025年期间年均增长率超过20%。完成环境和社会风险评估的贷款余额超过5100万亿越盾，较2017年底增长近25倍，占全国经济贷款总余额的27.7%。

研讨会上，德国国际合作机构（GIZ）驻越南首席代表米夏埃拉·鲍尔（Dr. Michaela Baur）表示，德越绿色金融合作是推动绿色增长和提升双方竞争力的战略性投资。她希望此次研讨会能够提高社会对绿色金融、循环经济和ESG的认知，加强金融机构执行能力，并推动公私合作，共同筹集资源，实现越南可持续发展目标。她强调，GIZ将继续与越南及越南银行业携手推进绿色转型进程。

在“宏观经济改革/绿色增长计划”框架下，GIZ正与越南农业与环境部及相关机构（包括越南国家银行）合作，完善绿色项目和循环经济项目分类标准以及ESG实施框架和激励机制，同时提升银行在治理、数据管理、项目评估和可持续金融产品开发等方面的能力。

研讨会上，越南农业与环境部代表还介绍了绿色项目和循环经济项目认定指南，以及环境、社会和治理标准框架的应用情况。来自德国DZ银行和德国复兴信贷银行的国际专家分享了ESG标准体系建设、银行ESG实践经验以及循环经济项目融资模式等国际经验。

与此同时，安永会计师事务所（Ernst & Young）、各信贷机构和企业代表也进行了深入交流，为全面评估越南银行业信贷活动取得的成果以及需要进一步解决的问题提供了有益意见。（完）

越通社
#Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn #CDX #越南 #信贷机构 #绿色信贷 #绿色信贷余额 #银行业 #绿色增长 #可持续发展 #越南国家银行 #绿色经济 #循环经济 #ESG 越南
关注 VietnamPlus

民营经济发展

数字化转型

相关新闻

附图 图自越通社

金融机构有效推进绿色贷款业务

越南是面临许多环境问题和遭受气候变化影响非常严重的国家之一。截至2024年初，越南银行绿色贷款余额约达500万亿越盾（折合人民币1428.57亿元），仅占银行贷款总额的4.5%左右。

越南多家银行提供绿色信贷服务，鼓励顾客加大对高新技术农业生产的投资力度。图自nhandan.vn

绿色信贷的机遇与挑战

在全球化和气候变化日益加剧的背景下，绿色信贷发展不仅是必然趋势，而是越南当前的迫切需求。作为经济的命脉，银行业正面临绿色金融领域上的重大机遇与挑战。

国家银行出台支持绿色信贷发展的工具。图自越通社

越南国家银行出台支持绿色信贷发展的工具

5月21日，越南国家银行正式发布《金融信贷社会与环境风险管理手册》（以下简称为手册）。该文件有望成为信用机构主动识别、评估和控制环境社会风险（ESMS）的行动指南，推动建设更绿色和可持续的金融体系。

许多银行大力推广绿色信贷，以促进越南的可持续发展。图自：Vietnam+

绿色信贷：推动越南可持续增长的动力

在气候变化日益严峻的背景下，绿色信贷已成为越南金融体系的重要支柱，有助于推动经济可持续发展。越南国家银行认为，为促进绿色信贷发挥最大作用，需要监管机构、银行、企业与国际社会的紧密合作。

更多

柬埔寨副首相洪玛尼（中）听取Metfone Express介绍无人机货运设备。图自越通社

越南企业助力柬埔寨数字社会发展

6月9日晚，越南军队电信工业集团旗下柬埔寨电信公司（Metfone）在首都金边正式推出物流服务品牌“Metfone Express”，标志着该集团在海外市场继电信业务取得成功后，正式拓展物流领域。

出席2026年越南高端饮品体验展体验展新闻发布会的代表们。图片来源：giaothuong.congthuong.vn

越南首次举办高端饮品体验展

“2026年越南高端饮品体验展”是越南首次举办的专门面向高端饮品与食品行业、融合沉浸式体验和国际商务对接模式的专业展会。展会将汇聚来自意大利多个产区的75家以上高端饮品和食品生产商，并设立40个体验休闲专区（Lounge）。

胡志明市和协县农民收获胡椒。图自越通社

2026年前5个月越南胡椒出口增长21.7%

据越南胡椒与香料协会的消息，尽管市场波动较大且5月份出口有所下滑，2026年前5个月胡椒及部分香料的出口仍保持了相当积极的增长态势。累计前5个月，越南出口胡椒达近12.26万吨，出口额7.89亿美元，较2025年同期分别增长21.7%和13.9%。

法国《世界报》报道越南经济当前增长势头，指出电子商务已不仅是一种新的消费趋势，更正在成为越南经济的重要驱动引擎。（图自越通社）

越南数字经济释放新增长动能

从河内和胡志明市数小时送达的网购订单，到吸引数百万观众观看的直播带货活动，电子商务正迅速改变越南民众的消费方式，并成为推动数字经济发展的重要动力。

继续深化越老伟大友谊、特殊团结关系

改变思维和工作方式 提升战略技术研发水平

战略技术研发是一项特别紧迫的任务，需要从机制和政策制定到组织实施全过程强力推进，以突破性举措创造实质性成果，形成切实可见的价值。成功掌握战略技术，将有助于把越南建设成为一个充满活力、具备较强的科技能力、拥有具有国际影响力的科技产品的发展中国家。

同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社

2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。

马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社

旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系。图自越通社

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系

在贸易促进和企业支持领域中开展了十多年的合作之后，越南工贸部贸易促进局（Vietrade）与加拿大贸易促进组织（TFO Canada）的关系正迈入新阶段。双方合作重点不再局限于技术援助，而是转向构建双方之间的战略贸易伙伴关系。

坐落于富寿省的河内丰田纺织有限责任公司（Toyota Boshoku Hanoi Co., Ltd.）。图自越通社

2026年前5个月全国工业增速创近4年新高

越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。

6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

2026年前5月越南对外投资总额同比增长1.5%

据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

西宁省有34个具备接纳投资者条件的工业园区，吸引了超过2600个项目，其中包括近1500个外商直接投资项目和1100多个国内项目。图自越通社

东南部地区提高吸引外资效率

凭借地理位置、基础设施、人力资源以及投资环境等多重优势，越南东南部地区在吸引外国直接投资方面始终发挥着全国的火车头作用。然而，吸引外资特别是新一代资金的效率仍未达到预期，需要采取解决方案以取得突破。

乐金伊诺特在海防市投建的一家工厂。乐金伊诺特供图

乐金伊诺特在越南投建首家半导体基板生产工厂

越通社驻首尔记者报道，乐金伊诺特（LG Innotek）日前公布了在越南投建其首家半导体基板生产工厂计划，标志着乐金伊诺特在提升生产能力以及发展半导体封装解决方案业务方面迈出了重要一步。

附图。图自互联网

韩国医疗器械企业扩大在越的影响力

目前，韩国在越南医疗器械进口市场中占有最大份额，达16.3%，出口额约3.2亿美元。此外，两国还大力促进在人工智能、生物技术和医疗卫生领域的合作。