越南免征纯电动汽车首次注册费，有效期至2030年底

越通社河内 ——根据越南政府2026年6月8日颁布的第202/2026/NĐ-CP号法令，2027年3月1日至2030年12月31日，纯电动汽车的首次注册费税率为0%。



纯电动汽车的分类依据建设部部长的规定执行。



越南财政部表示，该法令旨在减少交通工具尾气对环境的污染；鼓励企业投资生产，把握供应时机并刺激消费者使用纯电动汽车。



对纯电动汽车的注册费优惠规定具体如下：自2027年3月1日起的3年内，首次注册费按0%税率征收。之后的2年内，首次注册费按同座位数汽油、柴油汽车税率的50%征收。



为鼓励民众使用纯电动汽车，越南政府于2025年2月28日颁布了第51/2025/NĐ-CP号法令，修订第10/2022/NĐ-CP号法令，据此将首次注册费0%税率的适用期限延长至2027年2月底。



第202/2026/NĐ-CP号法令鼓励电动汽车发展，落实绿色、环保型车辆转型主张，限制造成环境污染的废气排放，助力缓解电动汽车发展面临的困难。（完）

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