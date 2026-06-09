经济

2026年前5个月越南胡椒出口增长21.7%

据越南胡椒与香料协会的消息，尽管市场波动较大且5月份出口有所下滑，2026年前5个月胡椒及部分香料的出口仍保持了相当积极的增长态势。累计前5个月，越南出口胡椒达近12.26万吨，出口额7.89亿美元，较2025年同期分别增长21.7%和13.9%。

胡志明市和协县农民收获胡椒。图自越通社
胡志明市和协县农民收获胡椒。图自越通社

越通社河内 ——据越南胡椒与香料协会的消息，尽管市场波动较大且5月份出口有所下滑，2026年前5个月胡椒及部分香料的出口仍保持了相当积极的增长态势。累计前5个月，越南出口胡椒达近12.26万吨，出口额7.89亿美元，较2025年同期分别增长21.7%和13.9%。

2026年5月，越南出口胡椒近2.52万吨，出口额1.66亿美元，环比分别下降18.9%和13.9%，同比下降4.8%。

尽管5月份对美国出口量环比下降超过19%，美国仍是越南胡椒最大的出口市场，占出口总量的23%以上。阿联酋位居第二，进口需求持续稳定。与此同时，中国仅进口1512吨，环比大幅下降66.8%，成为当月胡椒出口下降的主要原因。

累计前5个月，美国继续是越南胡椒最大的进口市场，进口量近3万吨，占出口总量的24.5%，同比增长30.2%。亚洲仍是最大的消费区域，进口近5.66万吨，占出口总量的46%，同比增长24%。在该区域中，中国是突出的亮点，进口1.46万吨，增幅高达145.4%，成为越南胡椒的第二大市场。泰国进口量也激增，达5376吨，增长133.8%，而对阿联酋出口与去年同期基本持平，印度则下降33.3%。

在欧洲，胡椒出口量达2.52万吨，同比增长5.1%。其中，荷兰增长强劲，达51.6%，反映了进口和中转需求的积极态势，德国市场同比下降30.7%。

相反，5月份越南进口了8745吨胡椒，进口额为4980万美元，环比分别增长7.4%和6%。累计2026年前5个月，越南进口胡椒3.81万吨，出口额2.18亿美元，同比分别大幅增长69%和60%。这一增长反映了在越南胡椒出口保持高位的背景下，用于加工和转出口的原料需求持续增加，同时肯定了越南作为世界领先胡椒加工和贸易中心的地位。

在供应方面，柬埔寨仍是越南最大的原料供应市场，占进口总量的54.6%，同比激增344.3%。巴西位居第二，占进口总量的29.1%。

除了胡椒，肉桂出口也呈增长态势，尽管市场需求有所波动。截至5月底，越南出口肉桂4.87万吨，出口额1.24亿美元，较2025年同期分别小幅增长2%和1%。亚洲仍是越南肉桂最大的消费区域，占出口总量的67.8%，但同比下降了4%。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #2026年前5个月 #越南胡椒出口 #胡椒 #肉桂
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南胡椒“独占”泰国市场。图自越通社

越南胡椒“独占”泰国市场

越南海关局的数据显示，截至2月底，越南胡椒出口量达3.56万吨，创汇逾2.31亿美元，出口量和出口额较去年同期分别增长30.8%和25.6%。

更多

法国《世界报》报道越南经济当前增长势头，指出电子商务已不仅是一种新的消费趋势，更正在成为越南经济的重要驱动引擎。（图自越通社）

越南数字经济释放新增长动能

从河内和胡志明市数小时送达的网购订单，到吸引数百万观众观看的直播带货活动，电子商务正迅速改变越南民众的消费方式，并成为推动数字经济发展的重要动力。

继续深化越老伟大友谊、特殊团结关系

改变思维和工作方式 提升战略技术研发水平

战略技术研发是一项特别紧迫的任务，需要从机制和政策制定到组织实施全过程强力推进，以突破性举措创造实质性成果，形成切实可见的价值。成功掌握战略技术，将有助于把越南建设成为一个充满活力、具备较强的科技能力、拥有具有国际影响力的科技产品的发展中国家。

同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社

2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。

马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社

旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系。图自越通社

越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系

在贸易促进和企业支持领域中开展了十多年的合作之后，越南工贸部贸易促进局（Vietrade）与加拿大贸易促进组织（TFO Canada）的关系正迈入新阶段。双方合作重点不再局限于技术援助，而是转向构建双方之间的战略贸易伙伴关系。

坐落于富寿省的河内丰田纺织有限责任公司（Toyota Boshoku Hanoi Co., Ltd.）。图自越通社

2026年前5个月全国工业增速创近4年新高

越南财政部统计局表示，2026年前5个月，全国工业生产指数（IIP）同比增长9.1%，创下近4年来的最高增速。值得关注的是，在2026年前5个月中，全国各省市工业生产指数均实现增长。

6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务。图自越通社

2026年前5月越南对外投资总额同比增长1.5%

据越南财政部统计局公布关于2026年前5月越南对外直接投资情况，共有85个新项目获得投资许可证，越方投资总额达7.608亿美元，同比增长1.8倍；增资项目共10项次，增资总额为3380万美元，同比下降18.7%。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

西宁省有34个具备接纳投资者条件的工业园区，吸引了超过2600个项目，其中包括近1500个外商直接投资项目和1100多个国内项目。图自越通社

东南部地区提高吸引外资效率

凭借地理位置、基础设施、人力资源以及投资环境等多重优势，越南东南部地区在吸引外国直接投资方面始终发挥着全国的火车头作用。然而，吸引外资特别是新一代资金的效率仍未达到预期，需要采取解决方案以取得突破。

乐金伊诺特在海防市投建的一家工厂。乐金伊诺特供图

乐金伊诺特在越南投建首家半导体基板生产工厂

越通社驻首尔记者报道，乐金伊诺特（LG Innotek）日前公布了在越南投建其首家半导体基板生产工厂计划，标志着乐金伊诺特在提升生产能力以及发展半导体封装解决方案业务方面迈出了重要一步。

附图。图自互联网

韩国医疗器械企业扩大在越的影响力

目前，韩国在越南医疗器械进口市场中占有最大份额，达16.3%，出口额约3.2亿美元。此外，两国还大力促进在人工智能、生物技术和医疗卫生领域的合作。

凉山Viettel物流公园的一角。图自越通社

现代物流为谅山口岸经济拓展增长空间

在建设全国现代化口岸物流服务中心的进程中，谅山省大力推进口岸基础设施现代化，加快进出口活动数字化转型，积极推动智慧口岸建设，进一步巩固其作为中国与东盟国家经贸往来“桥梁纽带”的地位，为越南东北地区发展注入新动能。