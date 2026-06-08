2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

越通社河内——2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。



征服207亿美元里程碑





数据显示，前5个月农林水产品贸易顺差虽较去年同期下降9.3%，但仍保持较高水平。受全球经济增长放缓、地缘政治紧张及国际运输成本上升等因素影响，部分市场需求有所减弱，但多个重点行业已显现回暖迹象。障碍依然存在，使得突破2025年207亿美元顺差的目标在2026年剩余7个月里变得难上加难。然而，农业——这个被誉为经济“支柱”或“减震垫”的领域——总能以其独特的方式在关键时刻大放异彩。



大米行业表现尤为突出。前5个月大米贸易顺差同比增长3.7%，达13亿美元。5月以来，大米出口明显回升，单月出口量约110万吨，出口均价较年初上涨30至40美元，达每吨500至520美元。



专家指出，厄尔尼诺现象正在重新出现，并可能于今年年底达到较强强度，导致亚洲多个粮食生产国减产，从而推高国际粮价。此前2023—2024年厄尔尼诺期间，越南大米出口创下910万吨、56亿美元的历史高位。据路透社报道，国际专家预计全球粮食和主要农产品价格未来可能上涨10%至50%，其中大米、棕榈油、甘蔗和咖啡等作物价格涨幅可能达50%至100%。



果蔬行业保持增长势头。前5个月果蔬贸易顺差达14亿美元，同比增长5.5%。越南果蔬协会秘书长邓福源表示，自6月起，东南部和西原地区榴莲陆续进入采收旺季，未来数月将成为决定全年出口成绩的关键阶段。2025年越南榴莲出口额约35亿美元，预计2026年将提升至40亿至45亿美元。由于榴莲进口规模极小，其出口收入几乎全部转化为贸易顺差。业内预计，若市场环境保持稳定，今年果蔬行业贸易顺差有望达60亿美元。



此外，椰青、柚子等产品出口也保持良好增长。除中国市场外，荷兰、德国等欧洲国家对越南果蔬进口需求持续扩大。同时，农产品农药残留等质量投诉数量连续下降，反映出越南农业正从“生产什么卖什么”向“根据市场需求精准生产”转变。



农业是越南的战略优势



长期研究湄公河三角洲发展的芹苴FPT大学专家陈友协认为，面对全球供应链波动、贸易摩擦和经济不确定性，农业始终展现出较强的抗风险能力，是越南最具战略意义的发展优势之一。目前，越南在大米、咖啡、热带水果及水产品等多个领域已具备全球竞争优势。大米出口持续提升品质和品牌影响力；咖啡保持世界领先出口地位；榴莲、香蕉、芒果、火龙果等热带水果不断扩大在中国、日本、韩国等市场份额；虾类和巴沙鱼继续保持出口主力地位。



专家认为，越南农业未来增长空间仍然巨大。通过发展深加工、冷链物流、品牌建设和循环农业，越南有望进一步融入全球价值链，实现从原料出口向高附加值出口转型。



陈友协建议未来重点推进三项战略任务：加大对高科技农业、绿色农业和深加工产业的投资力度；加强适应气候变化的基础设施建设，保障湄公河三角洲水资源安全；推动从“农业生产思维”向“农业经济思维”转变，按照国际标准和市场需求组织生产，打造具有国际影响力的国家农产品品牌。



分析认为，在越南推动经济高质量增长的新阶段，农业不仅是保障粮食安全的重要基础，更将成为推动经济可持续发展的重要增长引擎。（完）

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