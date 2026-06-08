暑期旅游热持续升温 岘港预计接待游客超650万人次

越通社岘港——随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。



根据Booking.com公布的数据，在2026年6月至8月暑期旅游搜索中，岘港位居越南游客最关注的国内旅游目的地榜首。凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。



目前，2026年岘港国际烟花节正在火热举行，并将持续至7月底。与此同时，“畅享岘港”节、第四届岘港亚洲电影节、岘港玉灵参及国际药材节、国际海洋音乐节、匹克球世界杯等系列活动也将陆续登场，为暑期旅游市场持续注入活力。



近年来，岘港积极打造“活动之城”和“生态之城”，不断丰富旅游产品供给。除传统海滨度假产品外，铁人三项赛、国际马拉松赛以及各类海滩、水上运动赛事已成为吸引游客的重要品牌活动。



凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。图自越通社





此外，商务会奖旅游（MICE）市场表现亮眼。近日，岘港接待了一个规模达5000人的大型国内MICE旅游团，成为今年赴岘港规模最大的商务会奖旅游团之一。业内人士认为，完善的基础设施、高品质服务体系和丰富的旅游资源，使岘港在发展MICE旅游方面具备明显优势。



在国际市场方面，岘港客源结构持续优化。目前，当地运营27条航线，其中包括20条国际定期航线，连接韩国、日本、东南亚及中东等重点市场。除传统客源市场外，来自印度、泰国、马来西亚和欧洲等地的游客数量也持续增长。



为进一步刺激旅游消费，岘港市今年推出以“岘港——回归本真”为主题的旅游促进计划，并实施MICE旅游专项推广项目。当地还联合旅游企业推出“美食护照”、“遗产护照”和“绿色护照”等特色产品，以及一系列优惠促销活动，鼓励游客延长停留时间、提升消费体验。



岘港市文化体育与旅游厅预计，今年暑期四星级、五星级及同等级酒店平均入住率将达到75%至80%。当地旅游部门表示，将继续通过24小时游客服务中心和快速响应机制，加强旅游环境管理和服务质量监管，努力打造安全、友好、便捷的旅游环境，进一步提升岘港作为国际旅游目的地的吸引力。（完）