旅游

暑期旅游热持续升温 岘港预计接待游客超650万人次

随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。

越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季 图自越通社
越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季 图自越通社

越通社岘港——随着国际烟花节等一系列大型文旅活动相继举行，越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季。当地预计今年6月至8月接待游客620万至650万人次，同比增长23%至27%，其中国际游客超过250万人次，继续稳居越南最热门旅游目的地之列。

根据Booking.com公布的数据，在2026年6月至8月暑期旅游搜索中，岘港位居越南游客最关注的国内旅游目的地榜首。凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。

目前，2026年岘港国际烟花节正在火热举行，并将持续至7月底。与此同时，“畅享岘港”节、第四届岘港亚洲电影节、岘港玉灵参及国际药材节、国际海洋音乐节、匹克球世界杯等系列活动也将陆续登场，为暑期旅游市场持续注入活力。

近年来，岘港积极打造“活动之城”和“生态之城”，不断丰富旅游产品供给。除传统海滨度假产品外，铁人三项赛、国际马拉松赛以及各类海滩、水上运动赛事已成为吸引游客的重要品牌活动。

da-nang-1.jpg
凭借优质海滨资源、丰富的文化旅游产品以及便利的交通条件，岘港成为众多家庭暑期出游的首选。图自越通社



此外，商务会奖旅游（MICE）市场表现亮眼。近日，岘港接待了一个规模达5000人的大型国内MICE旅游团，成为今年赴岘港规模最大的商务会奖旅游团之一。业内人士认为，完善的基础设施、高品质服务体系和丰富的旅游资源，使岘港在发展MICE旅游方面具备明显优势。

在国际市场方面，岘港客源结构持续优化。目前，当地运营27条航线，其中包括20条国际定期航线，连接韩国、日本、东南亚及中东等重点市场。除传统客源市场外，来自印度、泰国、马来西亚和欧洲等地的游客数量也持续增长。

为进一步刺激旅游消费，岘港市今年推出以“岘港——回归本真”为主题的旅游促进计划，并实施MICE旅游专项推广项目。当地还联合旅游企业推出“美食护照”、“遗产护照”和“绿色护照”等特色产品，以及一系列优惠促销活动，鼓励游客延长停留时间、提升消费体验。

岘港市文化体育与旅游厅预计，今年暑期四星级、五星级及同等级酒店平均入住率将达到75%至80%。当地旅游部门表示，将继续通过24小时游客服务中心和快速响应机制，加强旅游环境管理和服务质量监管，努力打造安全、友好、便捷的旅游环境，进一步提升岘港作为国际旅游目的地的吸引力。（完）

越通社
#岘港旅游 #越南旅游 #国际烟花节 #暑期旅游 #MICE旅游 #国际游客 #海滨旅游 #岘港国际航线 #越南中部旅游 #旅游促进计划
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

幸福越南

相关新闻

越南队的表演节目。图自越通社

2026年岘港国际烟花节：瀚江畔盛放的遗产色彩

以“遗产”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF）第二个比赛日6日晚在瀚江畔举行，吸引众多当地居民和游客的眼球。来自越南和法国的两支参赛队带来了精彩绝伦的表演，通过烟花艺术推崇文化与历史价值。

岘港旅游业首次设立“MICE - The Rising Wave”奖项，表彰在2025年会奖旅游客源开发方面作出突出贡献的企业。图自越通社

岘港巩固越南领先会奖旅游目的地地位

6月1日至3日，越南岘港市迎来由WinCommerce综合贸易服务股份公司约5000人组成的会奖旅游（MICE）团。这是2026年赴岘港规模较大的会奖旅游团之一，不仅展现了该市举办大型活动和发展专业会奖旅游的能力，也进一步巩固了岘港作为越南中部乃至全国领先会奖旅游目的地的地位。

岘港市创新创业展览会现场。图自越通社

岘港为吸引初创企业的投资铺设“跑道”

岘港市已为迈向新发展阶段做好了准备，数字基础设施、科技人力资源、新政策试行机制准备就绪，而最重要的是发展治理思维已准备就绪。本市承诺继续完善透明、专业且便利的投资环境，让各投资基金、科技企业和初创企业能够安心长期发展。

2025年亚洲—岘港国际电影节闭幕式 图自越通社

2026年亚洲—岘港国际电影节：架起通往世界的桥梁

第四届亚洲—岘港国际电影节（DANAFF 2026）将于6月28日至7月4日在越南岘港市举行。本届电影节以“从亚洲走向世界的桥梁”为主题，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，进一步巩固其作为区域电影产业交流平台的地位。

更多

越航正式开通胡志明市至奠边省航线 图自越通社

越航官网推出老年旅客15%机票优惠

自2026年6月起，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）正式将老年旅客机票优惠政策扩展至官方网站销售渠道。凡年满60周岁的旅客，通过越航官网购买由该公司执飞的国内经济舱机票，可享受15%的票价优惠。

风芽-格邦国家公园雄松(Hung Thoòng)洞内部。图自越通社

风芽-格邦获联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区

风芽-格邦国家公园管理委员会主任范鸿泰表示，在6月5日于巴拉圭共和国埃尔南达里亚斯市举行的联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会第38届会议上，风芽-格邦国家公园正式被认定为世界生物圈保护区。

游客参观东湖民间画。图自越通社

化解各种障碍 释放文化遗产的经济价值

只有当文化资源获得明确界定并受到相应法律工具的保护时，才能真正作为一种资产而迈入市场。打通阻碍文化遗产变现的体制机制堵点，将有助于开采国家传统文化的“富金矿”。

纳杭—林平生态湖。图自越通社

探秘宣光大山深处的“陆龙湾”

在宣光省北部广袤的山林之间，上林乡宛如一幅灵动的水墨画在眼前徐徐展开。连绵起伏的石灰岩群山倒映在纳杭—林平生态湖碧绿如玉的湖面上，构成一幅诗意盎然的自然画卷。这里没有喧嚣，也不刻意张扬，却以原始纯净的自然风光、悠然缓慢的生活节奏，以及代代相传的传奇故事，静静地吸引着八方游客。

国际游客乘坐竹篮船，游览锦清椰子村，这是2025 年全球50个最美村庄之一。图自越通社

越南继续成为吸引国际游客的热门目的地

前5个月累计接待国际游客超1060万人次，为越南旅游业奠定了良好开局。这一成绩不仅彰显了旅游业的强劲复苏，也有力推动了经济、服务与贸易的增长，为实现经济社会发展目标作出了积极贡献。

高平省金同步行街。图自越通社

高平省多措并举 促进旅游可持续发展

近年来，得益于社交媒体，高平省的形象得到了强力传播。尽管高平形象得到更广泛地推广，这在扩大高平知名度的同时，也给当地旅游业发展带来了一定压力。高平省正在多措并举，以促进旅游业专业且可持续发展。

越南被视为一个安全、绿色、友好且文化特色鲜明目的地。图自越通社

新闻媒体：旅游景区与游客之间的“软桥梁”

数字化转型和人工智能正在为旅游业创造全新的发展空间，深刻改变该领域的管理、推广和消费方式。在此背景下，旅游传播已不再只是辅助活动，而成为旅游目的地的核心竞争力。

保护和弘扬高平山水世界地质公园价值

保护和弘扬高平山水世界地质公园价值

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）于2026年4月27日在法国巴黎总部举行仪式，向12个新晋世界地质公园以及44个通过重新审定并继续获得世界地质公园称号的公园颁发证书。其中，越南高平山水世界地质公园继续获得表彰，充分证明了其价值以及在保护和弘扬遗产方面的不懈努力。

游客在宣光省龙鼓乡与当地倮倮族小朋友合影留念。图自越通社

在龙鼓旗台脚下，赫蒙族守护村魂迎客

在越南祖国最北端地标龙鼓旗台脚下，天把（Thèn Pả）村依偎在碧绿的“龙眼”湖旁，有着古老的阴阳瓦屋顶、披着岁月色泽的土坯墙民居以及傍晚时分悠扬的赫蒙族芦笙声。

在安江省富国特区旅游的国际游客。图自越通社

滨海目的地引领2026年越南夏季旅游热潮

在旅游高峰期和学生漫长暑假期间，国内度假服务预订量呈现强劲增长态势。据Traveloka平台记录，越南游客日益青睐高质量的滨海岛屿游、大城市度假以及与活动、节庆相结合的、能带来增值体验的旅程。

清化省各处祠庙和圣母府所散发的传统信仰魅力，正吸引着海内外游客纷至沓来。图自人民报

清化省文旅融合发展的新路径

在文化遗产保护与文旅融合发展的双重趋势下，清化省凭借其丰富的祠庙与圣母府资源，成为承载人类非物质文化遗产代表作——“越南三府圣母信仰实践”的核心目的地之一。坚持守住遗产根脉并深挖文旅资源，正为当地拓宽经济社会发展新空间。

2026年第15届越南国际旅游展吸引了诸多从事出境旅游领域的企业参展。图自nhandan.vn

提高出境旅游管理效率

为加强对出境旅游活动的管理，旨在提高国家对国际旅游服务业务活动的治理效能，确保依法、安全、文明地组织越南游客出境旅游活动，越南国家旅游局要求各国际旅行社需严格遵守关于旅游和出入境等相关法律法规；加强对旅游行程期间游客管理工作，及时识别具有高风险迹象，或利用旅游活动出国，并从事不正当活动的案例。

岘港市占婆岛（Cù Lao Chàm）上绝美的白沙滩吸引众多游客前来观光游览。图自越通社

2026年夏季旅游：优先选择近距离与高安全性的目的地

夏季始终是旅游业一年中最火爆的阶段。然而，由于全球经济环境的变动、服务价格的调整以及地缘政治不稳定因素持续影响游客的消费行为，今年的夏季旅游市场迎来许多新的变化。与其像过去那样热衷于高昂、长途的旅行，如今许多人更倾向于选择经济、灵活且高度注重安全系数的出行方案。

广治省实现转型 彰显中部地区新旅游目的地的地位

广治省实现转型 彰显中部地区新旅游目的地的地位

广治省这片富有历史文化价值并丰富多样自然生态系统的土地，正迎来实现旅游业突破性发展的重大机遇。为唤醒潜在优势并彰显其吸引力，该省正采取多项长期解决方案，逐步将资源优势转化为增长动力，旨在朝着专业、优质和可持续的方向，将旅游业打造成为支柱经济产业。

飞机在海防市吉碑国际机场运行。图自越通社

越南出台新政策鼓励航空公司开辟新航线

越南建设部日前颁布第23/2026/TT-BXD号通知，对民用航空服务价格管理机制及政策作出具体规定，首次进入航空运输市场或开通新航线的越南航空公司将享有一系列优惠政策，以促进航空市场发展，提升运输连通能力。