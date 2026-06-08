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越航官网推出老年旅客15%机票优惠

自2026年6月起，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）正式将老年旅客机票优惠政策扩展至官方网站销售渠道。凡年满60周岁的旅客，通过越航官网购买由该公司执飞的国内经济舱机票，可享受15%的票价优惠。

越航正式开通胡志明市至奠边省航线 图自越通社
越航正式开通胡志明市至奠边省航线 图自越通社

越通社河内——自2026年6月起，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）正式将老年旅客机票优惠政策扩展至官方网站销售渠道。凡年满60周岁的旅客，通过越航官网购买由该公司执飞的国内经济舱机票，可享受15%的票价优惠。

此前，越航已在各地售票处实施老年旅客优惠政策，但由于年龄核验需出示身份证件，该优惠尚未覆盖线上购票渠道。随着技术系统和身份验证流程的不断完善，符合条件的旅客现可直接在越航官网购买优惠机票，无需前往售票处办理。

旅客在越航官网预订机票时，只需在搜索航班时选择“老年旅客（60岁及以上）”选项，系统将自动显示相应优惠票价。从预订、支付到获取电子票的全过程均可在线完成，为老年旅客出行提供了更加便捷的服务体验。

越南国家航空公司副总经理阮光忠表示，将老年旅客优惠政策延伸至线上渠道，不仅方便旅客获取服务，也是公司推进个性化服务体验的重要举措，旨在构建更加友好、便捷、惠及各类旅客的航空服务生态系统。他同时强调，这是越航持续提升服务质量、满足旅客多元化需求的重要努力之一。

越航坚持以客户为中心，不断完善针对不同旅客群体的关怀与支持政策。得益于一系列配套措施和服务质量提升，2025年搭乘越航国内航班的老年旅客数量同比增长超过23%。

除老年旅客优惠外，越航目前还在国内航线上推出多项促销活动，包括提前购票优惠、工作日特惠、通过移动应用购票优惠以及同行旅客团体折扣等，为旅游旺季出行的旅客提供更多选择。(完)

图自越通社

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越通社
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