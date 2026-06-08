经济

旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社
马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社

越通社岘港市——岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展，为实现岘港市2026年经济两位数增长目标作出贡献。

传统旅游市场魅力持续提升

除众多旅游景点外，岘港市历史悠久的瀚市（chợ Hàn）和贡市（Chợ Cồn）两大市场也已成为深受游客欢迎的观光购物目的地。这些传统市场不仅承担着为当地居民提供商品和服务的功能，同时也是具有地方特色的重要旅游产品，为城市商贸发展注入活力。

瀚市是国内外游客青睐的热门景点，市场经营活动十分活跃。为响应岘港市吸引游客的促销计划，市场管理部门推出了多项优惠促销和品牌推广活动，致力于将瀚市打造成为服务旅游业的示范市场。

与此同时，贡市的客流量也显著增长，尤其是来自越南北部各省市的游客数量大幅增加。据估计，前来参观和购物的游客数量同比增长约30%至40%。目前市场商品供应充足，价格总体保持稳定，未出现价格异常上涨现象。

岘港市计划到2030年建设11个旅游特色市场，重点布局于瀚江沿岸及东岸地区，以进一步提升传统旅游市场的吸引力。

多项促销活动有序开展

在本次促销活动期间，岘港市将举办一系列线上线下商贸促进活动，包括2026年岘港越南商品博览会暨OCOP产品展示活动、岘港品牌商品促销节、怀河广场传统产品电商集市以及农村工业产品展销会等。

其中，计划于7月11日在山茶夜市开幕的玉灵参及药材推广活动备受关注，届时将推出丰富多彩的街头文化活动。整个促销活动将以8月12日至17日举行的东—西经济走廊（EWEC）国际博览会作为压轴活动，预计吸引国内外约350个展位参展。

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2026年前5个月，岘港市社会消费品零售总额预计达到68.464万亿越盾，占商品零售总额和消费服务收入总额的57.9%，同比增长22.1%。图片来源：越通社

目前，岘港市各大超市、商业中心及连锁门店也同步推出了多项优惠活动。作为当地重要零售企业，GO！岘港超市推出大力度折扣和优惠措施。在不断提升服务质量的同时，该企业还积极打造地方特色产品和 “一乡一品 ”（OCOP）产品专区，向游客展示越南中部地区及全国各地的特色商品。

据岘港市工贸局介绍，参加今年促销活动的企业可依法享受最高达商品和服务总价值100%的促销优惠政策。活动还旨在吸引更多游客在暑期前往岘港旅游，并与2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）的热度形成联动效应。

通过开展系列促销活动，岘港市希望让消费者以更加合理的价格购买优质商品，同时为实现2026年经济两位数增长目标提供有力支撑。

与旅游业同步增长的还有商贸和服务业。2026年前5个月，岘港市社会消费品零售总额预计达到68.464万亿越盾，占商品零售总额和消费服务收入总额的57.9%，同比增长22.1%。

岘港市统计局统计处处长陈文宇表示，今年前5个月，全市商贸和服务业继续保持积极增长态势。除规模不断扩大外，多个服务行业还呈现出质量提升、科技应用加强和产品更加多元化的发展趋势，进一步巩固了服务业作为推动全市经济社会发展的重要增长引擎地位。

当前，岘港服务经济呈现出明显向好态势。消费需求强劲复苏以及一系列消费刺激和旅游促进政策取得积极成效，共同推动了服务业和零售市场持续增长。（完）

越通社
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