越南数字经济释放新增长动能

越通社河内——从河内和胡志明市数小时送达的网购订单，到吸引数百万观众观看的直播带货活动，电子商务正迅速改变越南民众的消费方式，并成为推动数字经济发展的重要动力。



据越通社驻法国记者报道，法国《世界报》近日刊文指出，2025年越南电子商务营业额约达260亿欧元（296亿美元），同比增长25%，继2024年增长20%之后继续保持强劲势头。目前，电子商务约占越南全国零售总额的11%，使越南成为东南亚最具活力的电商市场之一。



在河内、胡志明市等大城市，满载包裹的配送员穿梭街头已成为日常景象。每天清晨，大量快递员在分拨中心领取60至80份订单后分赴城市各处。得益于不断完善的物流体系，许多订单如今可在数小时内送达消费者手中。



电子商务快速发展的背后，是智能手机的高度普及。数据显示，约92%的越南网购消费者通过手机完成购物。对于年轻一代而言，在线购买服装、美妆产品和家居用品等已成为日常生活的一部分。



这一趋势也推动企业加快商业模式转型。越来越多零售商同步发展线下门店和线上销售渠道，以满足不断增长的消费需求。成立于2016年的越南美妆连锁企业Hasaki目前已在全国运营约300家门店，同时开展线上业务，并提供全国48小时送达以及河内、胡志明市约2小时送达服务。



欧莱雅越南公司总经理艾哈迈德·瓦吉赫（Ahmed Wagih）表示，目前超过50%的越南家庭参与在线购物，仅美妆行业就有约一半销售额通过互联网实现。



专家认为，社交媒体是推动越南电子商务增长的重要力量。目前，越南拥有约7000万TikTok用户和8500万Facebook用户。社交媒体、直播带货以及Shopee、TikTok Shop和Lazada等平台深度融合，形成了充满活力的数字消费生态系统，消费者能够在同一应用内完成商品了解、互动咨询和交易支付全过程。





贝恩咨询公司（Bain & Company）专家若埃尔·德·蒙戈尔菲耶（Joëlle de Montgolfier）认为，越南正迈入“第二代商业时代”，电子商务逐渐成为零售体系的核心。这一发展路径不同于许多亚洲市场依赖大型商超和购物中心扩张的传统模式。



电子商务的快速增长也为越南数字经济注入持续动力。越南数字经济机构预计，到2030年，电子商务仍有望保持年均约20%的增长速度。



尽管企业仍密切关注能源价格和通货膨胀对消费需求的影响，但分析人士认为，凭借超过1亿人口、快速城市化进程以及区域领先的互联网普及率，越南数字经济仍拥有广阔发展空间。当前，电子商务不仅是一种新的消费方式，更正成为推动越南经济增长的重要引擎。（完）

