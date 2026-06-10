东盟未来论坛：提升伙伴关系水平 保障能源安全 塑造新的发展模式

越通社河内——2026年6月10日，2026年东盟未来论坛期间举行三场专题讨论会，重点围绕东盟与美国合作，探索保障能源安全和推进区域绿色转型的解决方案，以及在全球格局深刻调整中确定新发展模式等议题展开讨论。



美国承诺长期深化与东盟合作



在6月10日上午举行的美国—东盟合作专题讨论会上，美国国务院副国务卿克里斯托弗·兰道（Christopher Landau）评价称，美国与越南从昔日敌手发展成为全面战略伙伴这一历程“令人难以置信”，同时也是对话与和解力量的生动体现。兰道重申，华盛顿对越政策的核心原则是支持一个“强大、独立和繁荣”的越南。



值得注意的是，美国高度赞赏并坚定支持越南在地区和国际事务中发挥越来越重要的作用。越南成为和平委员会创始成员国，并愿意为加沙地带的安全与秩序作出贡献，充分展现了越南建设性、负责任的领导作用及其对维护国际和平与安全的强有力承诺。



谈及美国对东盟的整体战略，兰道强调，美总统特朗普和国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)都特别重视东南亚地区并将其视为下一代全球经济增长的重要引擎。当前，美国与东盟经济联系已十分紧密，超过6000家美国企业在东盟开展业务，并为美国创造了62.5万个就业岗位。值得注意的是，美国对东盟的投资总额已超过其对中国、日本、韩国、印度以及中国香港和中国台湾投资总和。



为提升能源安全水平和增强发展韧性，美国希望成为东盟在液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）及核能领域的重要合作伙伴，同时推进东盟区域电网扩建项目。在数字时代，美国期待在开放、透明的原则基础上成为东盟在人工智能（AI）、数字基础设施建设以及关键矿产供应链等领域的优先合作伙伴。



谈及安全问题，兰道强调，美国支持维护东海和平、稳定和航行自由。美国将与东盟一道加快推进符合国际法、保护各国正当权益的“东海行为准则”（COC）的谈判进程。



兰道指出，与东南亚开展务实合作是美国历届政府跨越政治周期的一贯政策。据他评价，东盟在人口红利和经济发展潜力方面前景广阔，对美国与东盟未来合作前景充满期待。



加快推进可持续能源转型



题为“新形势下加强能源安全”全体会议于同日上午举行。越南工贸部副部长阮黄龙在会上发表讲话时指出，当前地缘政治紧张局势以及全球供应链中断，特别是中东地区冲突，正在给能源安全带来巨大压力。



对于越南而言，尽管由于高度依赖煤炭和油气进口而面临诸多挑战，但政府仍将其视为推动可持续能源转型的重要“催化剂”。为此，越南现行政策把重点放在优化国内能源资源开发利用、建立战略能源储备体系以及确保稳定可靠的基础负荷电源供应等三大支柱。



英国外交部负责印太地区事务副大臣西玛·马尔霍特拉（Seema Malhotra）发表讲话。图自越通社



面对充满不确定性的国际形势，与会专家一致认为，任何国家都不应过度依赖单一能源来源或单一供应商。越南能源协会副主席阮英俊博士，德国国际合作机构（GIZ）能源支持项目主任克里斯蒂安娜·哈格内德（Christiana Hageneder）、以及东盟—东亚经济研究中心（ERIA）高级研究员文卡塔查拉姆·安布莫吉（Venkatachalam Anbumozhi）提出了多项核心解决方案，包括东盟电网（APG）计划，共享液化天然气（LNG）枢纽设施，促进绿色金融发展等。



另一方面，东盟应有效落实《2030年东盟能源合作行动计划》，提高电力生产能力，增强能源自主性，提升能源利用效率，确保能源发展不会成为经济增长的制约因素。



英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉（Seema Malhotra）在会上表示，英国承诺与东南亚地区携手维护能源安全。她指出，英国正与亚洲开发银行（ADB）和世界银行（WB）开展合作项目，助力建设具有高度韧性的东盟区域电网。



为东盟探索适宜的发展方向



题为 “全球格局深刻调整背景下的新发展模式”的第五场全体会议于6月10日下午举行。会上，各国政策制定者和国际专家共商当前世界发生深刻变化背景下东盟未来发展方向。



泰国外交部副部长萨伦·查伦苏万（Sarun Charoensuwan）建议东盟推进伙伴关系多元化，加大对创新生态系统和数字基础设施建设投资力度，确保不让任何人掉队。



从学术角度来看，日本东京大学河合正弘（Masahiro Kawai）教授评价称，东盟并不需要一种全新的发展模式，而应继续坚持开放发展的方向，同时加强“战略自主性”，以最大限度降低外部冲击带来的影响。



韩国首尔国立大学李根（Lee Keun）教授则认为，越南电动车产业转型释放出积极信号，其中VinFast的发展历程与韩国成长阶段有许多相似之处。李根建议越南继续支持企业引领优势领域发展，推动产业向价值链高端延伸。



越南中央经济管理研究院（CIEM）原副院长武志成指出，当前的发展进程是一系列持续不断的转型过程，即从褐色经济向绿色经济转型，从线性经济向循环经济转变。他建议东盟未来不仅应继续推动自由化进程，还应研究建立“东盟创新共同体”，将其打造为未来发展的新支柱，其中将企业置于核心地位。（完）

