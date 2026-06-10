越共中央总书记、国家主席苏林：今日的一件善举是爱国竞赛的生动体现

越共中央总书记、国家主席苏林6月10日在河内亲切会见参加越南电视台“善举”节目的100位代表。图自越通社

越通社河内 ——值此胡志明主席发出爱国竞赛号召78周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林6月10日在河内亲切会见了越南电视台“善举”节目中的100位代表。



自2014年起，为落实中央政治局关于继续学习和践行胡志明主席道德榜样的第03-CT/TW号指示，传播社会的美好与正能量，越南电视台VTV1频道播出了 “善举”节目。参加节目的人物可以是任何人，他们年龄各异，来自不同地区和领域，处境也各不相同。每个人无论身处何位，贡献大小，都在竭尽全力为将家乡建设得更加文明、富强贡献自己的力量。



苏林表示，今天不仅表彰100个典型，更是一同珍视越南民族一个非常美好价值的时刻，懂得关爱他人，有情有义，将共同利益置于个人利益之上。



苏林回顾了78年前，在国家面临千难万险的背景下，胡志明主席发出爱国竞赛号召。他分享道，胡伯伯思想中的深刻之处在于，竞赛并非什么陌生的事，也不是形式主义的口号，而是始于每个人日常工作。



越共中央总书记、国家主席苏林6月10日在河内亲切会见参加越南电视台“善举”节目的100位代表。图自越通社

苏林强调，为了实现建设一个发展、强大、文明、繁荣、幸福的越南，我们绝不能忽视文化、道德和社会信任的基础。



苏林认为，应当将“善”不仅仅视为个人道德品质。“善”也是社会资本，是文化力量，是一个文明国家基础的一部分。



苏林高度评价越南电视台以及“善举”节目的制作团队。为了发扬“善举”节目的价值，推广好人好事，并在新时期深化爱国竞赛精神，苏林建议革新爱国主义竞赛运动，使其更加切合实际，与国家发展任务紧密相连。



苏林强调，党、国家和人民始终珍视高尚的行为，希望各位长辈、各位同志、同胞、孩子们继续守护仁爱之火，做有益于社会的事，在社区中传播正能量。（完）