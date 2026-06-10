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广治省成功处置两枚战争遗留重型炸弹

排雷咨询组织（MAG）6月10日上午通报，该组织近日在广治省成功处置两枚重型炸弹，每枚重227公斤。两枚炸弹分别在人流较为密集的风芽乡山河流域以及布泽乡一处采土场被发现。

MAG排雷队与布泽宅乡军事指挥部配合，安全处置并转运该枚炸弹进行销毁。图自越通社。
MAG排雷队与布泽宅乡军事指挥部配合，安全处置并转运该枚炸弹进行销毁。图自越通社。

越通社广治省——排雷咨询组织（MAG）6月10日上午通报，该组织近日在广治省成功处置两枚重型炸弹，每枚重227公斤。两枚炸弹分别在人流较为密集的风芽乡山河流域以及布泽乡一处采土场被发现。

第一枚炸弹位于山河河床下，距离风芽乡旅游码头约150米，由当地经营民宿的居民发现。发现后，居民立即向地方政府报告。MAG排爆小组迅速赶赴现场，对炸弹进行安全处置并转运销毁。

随后，MAG又接报称，布泽乡一处采土场在施工过程中发现一枚大型炸弹，由挖掘机操作员发现。经现场勘查确认，该炸弹杀伤半径约1公里。排爆人员随后对其进行了安全处理并转运销毁。

布泽乡军事指挥部代表表示，发现炸弹的区域常有约10名工人作业，同时毗邻胡志明公路与南北高速公路互通枢纽。及时排除该炸弹，有效保障了当地居民及区域生产、交通活动的安全。

MAG代表表示，自2025年以来，该组织根据社区报告开展紧急处置任务，共销毁各类爆炸物2155件，其中包括12枚大型炸弹。这一成果表明，居民在发现并及时报告危险爆炸物方面发挥着重要作用，有助于降低战争遗留地雷和未爆弹药对社区造成的风险。（完）

越通社
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