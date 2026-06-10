“500个昼夜行动”：共搜寻归集1100余具烈士遗骸

越通社河内——据越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会办公室消息，自开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称为500个昼夜行动）近3个月以来，各有关机构共搜寻归集烈士遗骸1109具。



与此同时，有关部门正在加快推进DNA样本采集和鉴定工作，并准备在全国范围内开展烈士亲属DNA样本集中采集行动，预计采集约25万个样本，以服务于无名烈士遗骸身份确认工作。



自2026年3月15日行动启动以来，各有关机构共搜寻归集烈士遗骸1109具，其中包括在越南、老挝和柬埔寨发现并归集的烈士遗骸。同时，有关部门召开了两场科学研讨会，对集体烈士墓相关信息进行核实和确认。在此基础上，各职能部门正抓紧完善相关档案材料，调动各方资源，并运用探地雷达等现代技术手段开展烈士遗骸勘察、发掘和归集工作。



越南国防部继续维持在国内以及老挝、柬埔寨执行任务的烈士遗骸搜寻归集团队活动，并为此提供经费、装备和运输工具保障。排雷排爆工作也同步展开，为烈士遗骸搜寻归集工作创造有利条件。



在无名烈士遗骸样本采集方面，越南国防部颁布了关于样本采集、运输、移交、保存和存储技术的规程；在全国范围内组织培训会议，并在部分烈士陵园开展样本采集试点工作。

K53队开展烈士遗骸勘察、发掘工作。图自越通社

在烈士遗骸身份确认方面，越南政府出台了专项机制和政策，着力解决DNA样本采集、鉴定及无名烈士遗骸身份确认过程中面临的困难。有关部门正加快推进DNA样本接收、分析和比对工作，同时不断提升鉴定能力，以满足今后工作任务需要。



越南国家指导委员会建议各地继续加大烈士遗骸搜寻归集力度，重点聚焦国内仍掌握较多烈士墓信息的地区，特别是涉及集体烈士墓信息的区域。同时，加强宣传和信息收集工作，将科学技术和人工智能应用于烈士信息数据识别、分析和处理工作，提高相关工作的效率和准确性。



据越南公安部介绍，“无名烈士亲属DNA样本集中采集专项行动”计划正在加紧完善，预计于2026年6月20日至2027年7月20日在全国同步实施，计划采集约25万个烈士亲属DNA样本。（完）



