越南国会主席陈青敏：弘扬互帮互助精神 制定无偿献血长期战略

越通社河内 ——值此6·14世界献血者日即将到来之际，越南国会主席陈青敏6月9日在河内出席了2026年全国百名无偿献血者表彰会并发表讲话。该活动由国家无偿献血运动指导委员会与卫生部、越南红十字会中央委员会联合举办。



陈青敏在表彰会上表示，献血救人不仅是一项崇高义举、伟大的人道行动，更是越南民族千百年来互帮互助、守望相助宝贵传统的生动体现。陈青敏得知今天受表彰的代表中，有人已献血数百次，有家庭三代共同参与献血，有不辞路途遥远、不分昼夜及时献血救人的献血者，还有外国友人代表时，深受感动。



陈青敏强调：“我国的无偿献血活动蓬勃发展、有序推进并在全社会广泛传播。这是对文明、仁爱、富有爱心的社会最生动的证明。”



陈青敏代表党和国家领导人热烈表彰2026年全国优秀无偿献血者，高度评价各部委、地方、志愿者的努力和责任担当。他强调，国会及国会各机关将继续核查、完善与医疗、人道主义和献血相关的政策和法律。确保献血者权益最大化，同时为人道主义活动朝着透明、高效的方向发展创造最便利的条件。



陈青敏建议卫生部和相关机关主动制定人道献血长期战略，有效落实相关决议。注意将数字化转型应用于献血者管理和血液调配。同时，多样化宣传形式，聚焦年轻一代，及时发现、表彰、奖励并推广优秀集体和个人的典型事迹。

越南国会主席陈青敏向2026年全国优秀无偿献血者颁发荣誉证书。图自越通社

借此机会，陈青敏号召全体同胞特别是武装力量官兵、团员、青年，积极参加献血活动，共同在民族新时代建设一个健康、人文、文明的社区。



陈青敏相信，无偿献血活动将进一步发展，为保护和照顾人民健康事业作出重要贡献。



仪式上，陈青敏向2026年全国优秀无偿献血者颁发了荣誉牌和奖状。



此前，国家无偿献血运动指导委员会主任、越南卫生部长陶红兰在表彰会开幕词中表示，2025年，全国动员和采集血液量超过177万单位，其中超过98%来自无偿献血者。



据国家无偿献血运动指导委员会的报告，今年受表彰的100名代表是来自全国各地数百万无偿献血者的典型代表。其中最年长代表60岁，最年轻代表24岁，1名代表是外国友人。



100名代表共献血和血小板6378单位，人均近64次，其中7名代表献血超过100次上。这是历届表彰会中的最高数字。（完）