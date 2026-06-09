社会

越南国会主席陈青敏：弘扬互帮互助精神 制定无偿献血长期战略

值此6·14世界献血者日即将到来之际，越南国会主席陈青敏6月9日在河内出席了2026年全国百名无偿献血者表彰会并发表讲话。该活动由国家无偿献血运动指导委员会与卫生部、越南红十字会中央委员会联合举办。

越南国会主席陈青敏与卫生部长陶红兰向2026年全国优秀无偿献血者颁发荣誉证书和奖状。图自越通社
越南国会主席陈青敏与卫生部长陶红兰向2026年全国优秀无偿献血者颁发荣誉证书和奖状。图自越通社

越通社河内 ——值此6·14世界献血者日即将到来之际，越南国会主席陈青敏6月9日在河内出席了2026年全国百名无偿献血者表彰会并发表讲话。该活动由国家无偿献血运动指导委员会与卫生部、越南红十字会中央委员会联合举办。

陈青敏在表彰会上表示，献血救人不仅是一项崇高义举、伟大的人道行动，更是越南民族千百年来互帮互助、守望相助宝贵传统的生动体现。陈青敏得知今天受表彰的代表中，有人已献血数百次，有家庭三代共同参与献血，有不辞路途遥远、不分昼夜及时献血救人的献血者，还有外国友人代表时，深受感动。

陈青敏强调：“我国的无偿献血活动蓬勃发展、有序推进并在全社会广泛传播。这是对文明、仁爱、富有爱心的社会最生动的证明。”

陈青敏代表党和国家领导人热烈表彰2026年全国优秀无偿献血者，高度评价各部委、地方、志愿者的努力和责任担当。他强调，国会及国会各机关将继续核查、完善与医疗、人道主义和献血相关的政策和法律。确保献血者权益最大化，同时为人道主义活动朝着透明、高效的方向发展创造最便利的条件。

陈青敏建议卫生部和相关机关主动制定人道献血长期战略，有效落实相关决议。注意将数字化转型应用于献血者管理和血液调配。同时，多样化宣传形式，聚焦年轻一代，及时发现、表彰、奖励并推广优秀集体和个人的典型事迹。

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-du-le-ton-vinh-nguoi-hien-mau-tinh-nguyen-tieu-bieu-toan-quoc-8814283.jpg
越南国会主席陈青敏向2026年全国优秀无偿献血者颁发荣誉证书。图自越通社

借此机会，陈青敏号召全体同胞特别是武装力量官兵、团员、青年，积极参加献血活动，共同在民族新时代建设一个健康、人文、文明的社区。

陈青敏相信，无偿献血活动将进一步发展，为保护和照顾人民健康事业作出重要贡献。

仪式上，陈青敏向2026年全国优秀无偿献血者颁发了荣誉牌和奖状。

此前，国家无偿献血运动指导委员会主任、越南卫生部长陶红兰在表彰会开幕词中表示，2025年，全国动员和采集血液量超过177万单位，其中超过98%来自无偿献血者。

据国家无偿献血运动指导委员会的报告，今年受表彰的100名代表是来自全国各地数百万无偿献血者的典型代表。其中最年长代表60岁，最年轻代表24岁，1名代表是外国友人。

100名代表共献血和血小板6378单位，人均近64次，其中7名代表献血超过100次上。这是历届表彰会中的最高数字。（完）

越通社
#VNHP #越南国会主席陈青敏 #无偿献血 #人道主义 #献血
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

2026年，“红色之春”无偿献血节将继续传播创新、创造和广泛影响的精神。图自越通社

2026 年“红色之春”无偿献血节：让爱心汇聚成力量

2月3日下午，中央血液学与输血医学院同越南青年献血协会在河内联合举行2026年第十九届“红色之春”无偿献血节开幕式。该活动从2月27日至3月8日连续10天在首都河内多个地方举行，目标采集1万单位血液。

更多

在以色列特拉维夫举行的2026年Cybertech Global TLV国际网络安全大会暨展览会（Expo Tel Aviv）。图自越通社。

构建网络安全人才生态体系

随着数字化转型在各领域快速推进，对高水平网络安全人才的需求日益迫切。然而，在网络攻击手段愈发复杂的背景下，越南在网络安全人才培养能力与实际需求之间仍存在较大差距。加快构建强有力的人才生态体系，已成为保障国家网络空间安全的紧迫任务。

林同省清海边防屯在富水坊富海港向渔民发放打击非法、不报告、不受管制捕捞宣传资料。图自越通社

林同省启动打击IUU捕捞专项行动 推动欧盟“黄牌”早日解除

为迎接中央检查组督查，加快整改非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞问题，林同省日前启动打击IUU捕捞专项行动，要求全省政治体系全面参与，集中排查渔业管理漏洞，严厉查处违法违规行为，力争彻底解决“三无”渔船问题，为越南早日解除欧盟“黄牌”警告贡献力量。

美国退伍军人罗伯特·安布罗斯·康纳参观胡志明市历史博物馆。图自sggp.org.vn

美国退伍军人助力寻找越南烈士遗骸

在6月初重返胡志明市期间，美国退伍军人罗伯特·安布罗斯·康纳在出席关于核实烈士信息的特别研讨会前，专门抽空参观了胡志明市历史博物馆。

第四村“数字村”模式启动仪式。图自越通社

将“数字村”建设与拓展农产品及OCOP产品销售渠道相结合

6月8日，老街省边境乡——巴刹乡举行第四村“数字村”模式启动仪式。这一活动意义重大，体现当地党委和政府对落实数字化转型、创新社会治理方式、在实施两级地方政府模式过程中提升服务群众水平等主张的高度政治决心。

嘉莱省第十三届人民议会第三次专题会议于2026年5月29日召开，审议并决定若干属于其职权范围内的重要事项。图为会议现场。图片来源：越通社

为少数民族同胞提供宅基地和生产用地支持

嘉莱省第十三届人民议会通过了一项关于少数民族土地政策的决议，旨在为当地少数民族群众稳定居住、发展生产创造条件，逐步提高生活水平，促进可持续减贫，推动偏远地区和少数民族聚居区经济社会发展。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

栖息于云龙湿地自然保护区的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

各位代表出席安葬仪式。图自越通社

越南为16具在老挝和柬埔寨牺牲的志愿军和专家烈士遗骸举行安葬仪式

6月5日上午，广义省委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会在玉回烈士陵园为16具在老挝和柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行吊唁、追悼和安葬仪式。这些烈士遗骸由广义省军事指挥部K53烈士遗骸搜寻归集队在2025—2026年旱季期间完成搜寻、归集并迎归祖国。

附图。图自越通社

越南持续推进简化行政审批手续

越南政府总理近日要求各部委按照政府相关决议，继续推进权限下放、削减和简化行政审批手续及经营条件，为实施关于实现经济两位数增长目标的中央第18号结论作出贡献。

27具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

27具越南志愿军和专家烈士遗骸归国

得乐省人民委员会副主席陶美在宣读悼词，缅怀各位英雄烈士的功劳时强调，各位英雄烈士的鲜血洒在了战场上，帮助兄弟般柬埔寨获得和平与独立，让两个民族之间的友谊万古长青。越南党、国家和人民始终为几代前辈们的战斗与牺牲典范感到自豪与感恩。