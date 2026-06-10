越南射击队再添一金 东南亚锦标赛已获6金

越通社河内——正在中国台湾地区举行的2026年东南亚射击锦标赛6月9日再传捷报。越南射击队在10米气步枪混合团体项目中夺得金牌，这是本届赛事中越南队获得的第6枚金牌。



由黎氏梦泉和阮成南组成的越南组合在资格赛中顺利晋级，并在决赛中发挥出色，以497.8环的成绩夺得冠军。



此前，越南运动员已在多个项目中斩获金牌：女子25米运动手枪团体（垂妆/秋云/垂容）；男子10米气步枪青年团体（安信/心光/明光）；女子10米气步枪团体（梦泉/青草/阮氏草）；女子10米气步枪个人（费青草）；女子10米气步枪青年个人（杨河媚）。



本届东南亚射击锦标赛将持续至6月12日。此前，越南射击队曾派出15名主力射击运动员赴德国参加2026年世界杯，但未能获得奖牌。



越南射击队教练组表示，在余下的比赛中，部分运动员仍有望争夺奖牌。此外，阮垂庄、黎氏梦泉、阮成南和费青草等选手将积极备战2026年亚运会。（完）



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