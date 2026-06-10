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📝时评：来自“倾听民意”决策的力量

近期“倾听民意”决策的力量已经并正在凝聚共识和信任，让党和国家与人民一起朝着更远大目标、更长远愿景迈进。而这一共识和信任也正是对近期关于党和国家“倾听民意”方针的一切捏造、歪曲和否定论调的有力驳斥。

越共中央总书记、国家主席苏林与全国各地的村长老、寨长、民间艺人和典型有威望人士合影。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与全国各地的村长老、寨长、民间艺人和典型有威望人士合影。图自越通社

越通社河内——在世界快速变化的背景下，越南正面临大力革新的要求，以抓住新的发展机遇。每一项重大主张、政策都必须顺应时代要求，但同时仍需源于生活实际和人民的正当愿望。事实证明，近期“倾听民意”决策的力量已经并正在凝聚共识和信任，让党和国家与人民一起朝着更远大目标、更长远愿景迈进。而这一共识和信任也正是对近期关于党和国家“倾听民意”方针的一切捏造、歪曲和否定论调的有力驳斥。

越南革命实践已经证明，“党意”与“民心”交融统一正是推动国家从一个胜利走向另一个胜利的力量。这种统一是产生无比巨大内生动力的源泉，能够把意志变为现实，把挑战变成机遇，把困难化为发展动力。正因如此，倾听民意、接受民众的建言、调整政策使其符合发展实际和民众合理愿望，不仅是“以民为本”思想的核心，也是一个真正透明、开放、进步的法治国家的必然运作方式，有助于巩固人民对党和国家的信任，同时为发展凝聚坚实的社会共识。

在多项战略决策正在实施的背景下，"倾听民意"方针具有更重要意义。越共中央总书记、国家主席苏林在越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）上发表的讲话再次强调：“如果只是决议中的文字，就无法实现革新；如果听不到人民的真实声音且让人民听不懂，就无法代表人民……”这再次肯定“人民的真实声音”始终是党和国家一切决策的指南针。

不少实际例证表明，正是因为“倾听民意”，许多政策才得以调整得更加贴近实际、更具可行性并获得更高的社会共识。例如，越南政府颁布决定，将从2026年1月1日起，将经营户和个体工商户的免税营收门槛从最初草案的每年5亿越盾提高到每年10亿越盾。这一决定是跟踪实际情况、倾听经营户群体、经济专家及各行业协会意见的结果。提高纳税门槛不仅直接惠及数百万经营户，还传递了一个明确的信息：政府是发展型政府，始终与人民和企业同行，特别是在党和国家推动私营经济发展成为经济重要动力的背景下。

河内红河景观大道轴线项目也是"倾听民意"方针的一个例证。河内市组织了多项信息公开活动，征求专家和民众意见，并在项目完善过程中吸纳了各项建议。项目实施范围、总投资额以及保障民众在安置工作中权益的方案等多个内容已得到调整。这表明，大型基础设施项目不仅是经济社会发展的故事，更是衡量治理能力和构建社会共识能力的标尺。该项目是一种日益彰显的治理方式的证明：以人民为中心，以社会共识为基础，以实际效果为一切发展决策的衡量标准。

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自2026年6月1日起，E10生物汽油在越南全国范围内正式分销。图自越通社

又如近期在全国范围内推广E10生物汽油引发舆论不同意见。面对民众的困惑和担忧，越南工贸部持续组织信息发布、答疑解惑并完善实施路线图。值得注意的是，主管部门没有忽视不同意见，而是主动解释，提供更多科学技术依据，让民众更清楚地了解这一主张。这正是现代治理的体现，倾听民众意见，以社会共识为基础。

可以肯定的是，民众的疑虑和关切，无论是离开长期生活的家园和熟悉的土地，面对承载着共同记忆的环境变化，放弃沿街经营的生计，还是适应数字化转型、税收政策调整以及落实减排目标等方面的变革，都是现实而正当的诉求。社会各界的心声得到了充分关注，政府也绝非对改革发展进程中为实现共同目标而付出的牺牲与代价，以及每一位民众合理的关切和诉求无动于衷。

诸如工贸部推出的成品油信息查询应用程序，允许民众直接反映燃油质量、消防安全和环境等方面的问题；河内许多居民区和居民小组向每一户居民发放调查问卷和意见征集表，了解群众诉求，征集关于建设文明生活环境、改善街巷和人行道面貌的意见建议；以及党和国家贯彻“倾听民意”理念的最高体现，即不断调整和完善各项方针政策，使每一项主张和政策都建立在倾听民意的基础之上，并朝着凝聚全社会最大共识的方向推进。

尽管仍存在许多难以在短时间内解决的现实关切和问题，但相关疑虑和障碍始终得到妥善解决。与此同时，需要强调的是，倾听并吸纳社会各界的意见建议，并非政策执行中的摇摆不定或缺乏一致性的表现。恰恰相反，这体现了以人民为中心、以实际成效为衡量标准的现代治理理念。一项政策在充分听取社会意见后作出调整，并非“迫于压力而改变”，而是在发展实践中不断完善，以更好地满足发展需要和人民群众的正当诉求。

越南革命历史已经证明每当党同人民群众保持密切联系，善于倾听民意、依靠人民力量时，任何困难都能够克服。今天围绕国家未来繁荣和可持续发展目标形成的社会共识，并非自然而然产生，而是建立在人民信任的基础之上，并通过一系列具体行动不断巩固和培育：倾听民意、尊重人民、吸纳群众意见，不断完善惠及人民的各项政策。这不仅是胡志明思想的重要启示，也是党和国家在领导、治理和发展国家全过程中始终坚持的行动方针。（完）

越通社
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