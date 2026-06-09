社会

构建网络安全人才生态体系

随着数字化转型在各领域快速推进，对高水平网络安全人才的需求日益迫切。然而，在网络攻击手段愈发复杂的背景下，越南在网络安全人才培养能力与实际需求之间仍存在较大差距。加快构建强有力的人才生态体系，已成为保障国家网络空间安全的紧迫任务。

在以色列特拉维夫举行的2026年Cybertech Global TLV国际网络安全大会暨展览会（Expo Tel Aviv）。图自越通社。
在以色列特拉维夫举行的2026年Cybertech Global TLV国际网络安全大会暨展览会（Expo Tel Aviv）。图自越通社。

越通社河内——随着数字化转型在各领域快速推进，对高水平网络安全人才的需求日益迫切。然而，在网络攻击手段愈发复杂的背景下，越南在网络安全人才培养能力与实际需求之间仍存在较大差距。加快构建强有力的人才生态体系，已成为保障国家网络空间安全的紧迫任务。

人才需求与培养能力之间缺口巨大

据越南国家网络安全协会介绍，网络攻击的频率和危害程度持续上升，攻击手段日趋隐蔽复杂，目标直指关键数字基础设施、个人数据及公共服务系统。实践表明，网络安全已成为一项系统性挑战，亟需具备专业能力的人才队伍开展防护、分析与处置工作。

专家预测，未来几年越南网络安全领域人才缺口将超过70万人。这一数字充分反映了当前人才供给与市场需求之间的巨大差距。

近年来，越南政府已出台多项政策和战略，如《到2025年网络安全人才培养方案（展望2030年）》和《国家网络安全与信息安全战略（展望2030年）》，推动网络安全人才建设。

如果说过去网络安全主要是科技企业、金融机构的关注重点，那么如今社会各领域都对相关人才产生了迫切需求。尤其是在公共部门和中小企业中，信息安全能力仍相对薄弱，更需要具备实战能力和快速响应能力的专业人员。

对于网络安全人才短缺的原因，岘港大学下属理工大学校长阮友孝表示，过去越南担心的是“缺人干活”，如今更大的挑战则是“缺乏统一标准来正确开展工作”。尽管许多机关和企业已建立专门网络安全队伍，但仍缺乏统一的职业能力框架、明确的人才培养标准以及符合国际规范的实践技能评价机制。例如，ISO/IEC 27001、NIST网络安全框架以及国际权威职业认证等标准尚未得到广泛应用。

与此同时，人工智能生成恶意软件、个性化网络钓鱼攻击、身份伪造等新型网络威胁不断增加，给信息安全带来严峻挑战。在这一背景下，网络安全人才需求将持续增长。

越南科学院信息技术研究所所长阮长胜副教授指出，人才短缺还源于网络安全专业建设速度过快，而师资力量难以同步跟进。网络安全教师不仅需要具备科研和教学能力，还必须拥有丰富实践经验，而这类人才短期内难以培养。此外，专业实验室和培训基础设施仍较为有限，而人工智能、大数据、云计算等新技术的教学和应用又需要大量投入。因此，无论在数量还是质量上，越南网络安全人才培养能力与实际需求之间仍存在明显差距。

政府、高校和企业“三方联动”

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附图 图自Vietnam+

越共中央政治局第57号决议明确指出，网络安全和数据安全是数字化转型进程中不可分割的核心基础，重点包括保障信息安全、维护网络空间主权以及保护数字数据。因此，培养网络安全人才不仅是建设数字人才队伍的重要任务，更是维护国家数字主权的战略工程。


专家认为，未来5至10年，网络安全人才需求将在数量、质量、专业深度以及跨学科能力等方面持续大幅增长。

河内科技大学副校长阮海灯表示，未来人才培养应贯彻“安全设计”理念，在系统、算法和数据设计阶段就融入安全思维。同时，教学内容应更加注重实践训练，包括攻防演练、真实场景模拟以及复杂网络安全问题的解决能力培养。

专家普遍认为，要建立兼具数量和质量保障的网络安全人才生态体系，必须实现政府、高校和企业三方紧密合作。

首先，政府应继续发挥“总设计师”作用，制定发展战略，完善国家职业能力标准体系，推动信息安全职业资格认证规范化。同时，通过提高薪酬待遇、完善福利保障和职业发展机制，增强人才吸引力。

其次，高校特别是理工类院校，应从单纯的知识传授者转变为国家数字能力和创新能力的培育者，加强国际合作，与发达国家相关院校和机构建立联合培养机制。

再次，企业应被视为人才培养生态中的战略合作伙伴，而不仅仅是人才使用者。科技企业、网络安全公司、银行以及大型数据中心应深度参与课程设计、案例开发和实战训练，分享真实攻防案例，并参与师资培养和应用研究。

在数字时代，网络安全已不仅仅是技术问题，更关系到国家网络空间主权和数字发展安全。对网络安全人才的投入，本质上是对国家数字自主能力和未来竞争力的投资。

政府、高校和企业“三方联动”，将有助于缩小教育与市场需求之间的差距，构建完整的人才培养价值链，使企业既成为实践课堂，也成为创新平台，为越南数字经济和数字主权建设提供坚实的人才支撑。（完）

越通社
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