多措并举 坚决解除IUU“黄牌”警告

越通社河内——经过八年多持续实施打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）各项措施，越南已取得积极成效，违规行为大幅减少，渔业管理体系不断完善，渔民守法意识显著提升。



在加强监管和执法的同时，为沿海居民转变生计方式被视为治本之策，有助于减轻捕捞压力、保护渔业资源，并推动建设负责任、可持续发展的现代渔业。



为渔民实现可持续生计转型



位于豪岛（Hòn Hèo）、三面环海的庆和省东宁和坊宁云渔村正逐步焕发新貌。长期依靠海洋谋生的当地居民积极发展民宿、体验式旅游和渔村文化展示等服务业，不少家庭因此获得了更加稳定的收入来源，逐渐减少对海洋捕捞的依赖。



宁云当地导游范黄明俊表示，过去村民主要依靠水产养殖和海洋捕捞维持生计。在地方政府的支持下，越来越多家庭转向经营旅游服务。随着游客数量不断增加，当地居民获得了更多就业机会和收入来源。



不仅在庆和省，广宁、广治、金瓯和安江等沿海省份也在积极推广替代性生计模式。这被认为是减轻天然渔业资源压力、遏制IUU捕捞行为的重要举措。



越南农业与环境部渔业与渔检局副局长武缘海表示，渔业资源持续减少是导致部分渔民违规作业的重要原因。当捕捞产量下降、收入不稳定时，部分渔民可能会从事违法捕捞活动。



为从根本上解决问题，渔业主管部门已建议政府实施职业转型计划，同时制定以降低捕捞强度、发展现代海水养殖以及推动资源保护与生态旅游相结合为方向的渔业发展战略。



创新宣传方式



除推动生计转型外，打击IUU捕捞宣传工作也在沿海地区广泛开展。除发放宣传资料和面对面宣讲外，乂安省边防部队、海警三区和海警四区等单位还与地方政府合作，通过情景剧等舞台形式开展普法宣传。



相关法律法规被编排成贴近生活的小品节目，生动再现关闭船舶监控设备、越界作业以及被外国执法部门扣押等违法行为带来的后果。这种宣传方式更加通俗易懂，有助于增强渔民依法捕捞意识。



乂安省边防部队副政委陈登科上校表示，该单位已与农业部门合作，在沿海地区开展流动宣传活动，进一步提高渔民的法律意识和责任意识。



得益于多项措施同步实施，乂安省沿海地区IUU违法行为明显减少。当地政府表示，宣传教育有效提升了群众认知，为全国早日解除欧盟委员会IUU“黄牌”警告作出了积极贡献。



金瓯省采取多项措施，力争与全国一道解除IUU“黄牌”警告。图片来源：越通社

八年多来打击IUU工作成效显著



经过八年多努力，越南打击IUU捕捞工作取得明显进展。渔业部门重点落实欧盟委员会提出的四项核心建议，即完善法律框架、加强船队管理、建立捕捞水产品溯源体系以及强化执法力度。目前，越南已基本完成相关建议，特别是在制度建设方面取得重要成果。政府相继颁布第37/2024/NĐ-CP号法令和第38/2024/NĐ-CP号法令，以提高管理效能、加大处罚力度并增强法律震慑作用。在船队管理方面，捕捞许可证发放依据各海域资源储量实施配额管理，并明确划分近海、沿岸和远洋捕捞作业区域，实现资源保护与开发利用之间的平衡。



值得关注的是，长度15米以上渔船安装船舶航行监控设备的比例已接近100%。尚未安装设备的渔船大多已停航或不具备作业条件，并受到地方政府严格监管。同时，电子化渔获物溯源系统得到广泛应用，船主必须通过电子系统申报进出港信息。



据武缘海介绍，越南渔船侵犯外国海域的案件数量逐年大幅下降。2017年以前，全国每年发生数百起相关违规事件，而2026年前三个月仅记录2起案件。



更重要的是，各级政府、执法力量和广大渔民的认识发生了显著变化。遵守IUU相关规定不仅是为了争取解除欧盟“黄牌”警告，更是为了保护渔业资源和保障渔民及后代的长远生计。



凭借这些积极成果，越南渔业部门希望继续建设负责任、现代化和可持续发展的渔业体系，全面达到国际标准，争取早日解除欧盟委员会的“IUU黄牌”警告。（完）