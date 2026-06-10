美奈——亚洲风筝冲浪胜地

越通社巴黎——越通社驻法国记者报道，法国权威航海与海洋旅游媒体《费加罗航海》（Figaro Nautisme）近日刊文评价，凭借稳定的风力条件、宜人的气候与独特的风光，林同省美奈（Mũi Né）正逐步成为亚洲最具吸引力的风筝冲浪胜地，每年吸引着大批国际游客与专业运动员纷至沓来。

文章指出，美奈坐落于东海之滨，距离胡志明市约4小时车程。长期以来，因其得天独厚的气候与风况，这里一直被海洋运动爱好者奉为圭臬。每年11月至次年3月，美奈风向和风力稳定，为风筝冲浪运动提供了绝佳的天然赛道。

专家人士认为，美奈的成功秘诀在于其宽阔的沙滩、极易下水的地形以及动静皆宜的多样化水面。这里的海水温度全年保持在25至28摄氏度之间，为开展各类水上运动创造了极佳的舒适度。

美奈在国际海洋运动版图上的声誉，也得益于此地日益成熟的专业培训体系。许多培训机构、训练中心由经验丰富且持有国际执照的越南本土及外籍教练运营，提供从入门级到专业进阶的全方位课程。

对于渴望避开人流、追求深度体验的冲浪者而言，位于美奈北部的仙泉（Suối Nước）地区则是一片更为广阔宁静的天堂。每当海浪涌起，这里便是冲浪者切磋高难度动作的绝佳舞台。

除了运动魅力，美奈的自然景观同样令人流连忘返。紧邻海岸线的，是延绵起伏的红沙丘与白沙丘，在热带海滨勾勒出一幅“一半大海，一半沙漠”的绝美画卷。这种碧海与狂沙的强烈视觉反差，已成为当地标志性的旅游名片。

拂晓时分，数百只色彩斑斓的渔船在结束彻夜捕捞后满载而归。游客与运动员在享受冲浪之余，还能亲眼目睹当地渔民的劳作场景和生活节奏，为这场海滨之旅增添了独树一帜的人文魅力。

在越南国际旅游与海洋运动地位全面崛起的背景下，美奈正脱颖而出，成为这一发展浪潮的鲜明象征。每逢冬季，这里都会迎来来自欧洲、澳大利亚和许多亚洲国家的运动员和国际游客社群，他们被合理的费用、稳定的自然条件和亲近的度假空间所吸引。

据《费加罗航海》评价，美奈并不拥有奢华的度假村或著名的珊瑚岛，而是凭借质朴的美景、悠闲的生活节奏和整季持续的稳定风力来征服游客。正是这些因素，助力这个沿海地带成为了亚洲领先的风筝冲浪中心之一。（完）

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