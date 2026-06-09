全面激活绿色旅游发展潜力

越通社宁平——宁平省拥有既诗意盎然又雄伟壮丽的自然美景以及丰富的文化遗产系统，使该省成为越南绿色旅游版图上的亮点之一。



在遗产核心区内的绿色沉浸式体验



来到通岩时，游客可以观看新的实景秀《自然之歌》。《自然之歌》以真实的山林、水系为活体背景，带领观众踏上一段独特的艺术之旅。



通岩生态旅游区营生贸易和旅游服务股份公司总经理高氏和表示，这里始终最大程度地保留大自然的原始之美，从天然的鸟类栖息地、生态景观到环境友好型的建筑风格。



另外，游客可以踏访自然与文化在遗产中交融共生的长安—沛顶景区，并在宁平艾美拉达度假村为此次行程画上圆满句号。这是位于云龙湿地的富有越南北部乡村浓郁风情的度假村。上述目的地近期均荣获了越南旅游协会授予的“VITA Green”绿色旅游认证。



作为率先践行绿色旅游指标体系且目前在获得“VITA Green”认证单位数量上领先全国的宁平省正逐步构建可持续旅游生态系统，在越南乃至地区旅游版图上打造颇具吸引力的绿色目的地。



越南旅游协会主席武世平认为，宁平省具备成为绿色旅游发展典型省份的条件，其核心支柱便是世界文化与自然遗产群体——长安名胜群、石灰岩山脉和红树林系统等。



宁平省通岩鸟类花园。图自越通社

他认为，这一“绿色”资源是当地发展生态旅游、社区旅游及体验式旅游的无价财富。这也是助推宁平省提升竞争力、增加目的地价值的战略方向。



在传播绿色价值观方面走在前列



2025年，长安名胜群斩获全球领先的旅游网站猫途鹰（TripAdvisor）“旅行者之选”（Travellers' Choice）旅游奖的最高奖项——"佳中之佳"称号（Best of the Best），跻身全球最佳1%旅游目的地行列。三谷—碧洞和沛顶寺荣获“2025年杰出目的地”称号，进入全球最受欢迎的前10%目的地榜单。



宁平省旅游厅厅长裴文孟表示，宁平旅游业取得的成功取决于“政府—企业—本地社区”的三大支柱。其中，政府扮演参谋规划、战略制定与监督的角色；企业是直接实施并组织旅游活动的主体；而本地社区既是遗产的所有者，又是直接参与遗产保护与开发的力量。



已荣获“VITA Green”绿色旅游认证的宁平传奇酒店（Ninh Binh Legend Hotel）总经理宋英第表示，旅游厅未来需进一步加强住宿企业、旅行社、目的地以及本地社区之间的对接，打造绿色旅游产品链。



为在全省范围内促进从事绿色旅游领域的各组织、企业和个人携手实现绿色转型，最近，宁平省绿色旅游分会已正式宣告成立。该分会将扩展绿色旅游模式并联合开展绿色旅游促进、推广与人力资源培训等活动和研讨会。（完）