社会

胡志明市关照少数民族同胞的物质与精神生活

胡志明市人民委员会刚要求各厅局按其职责，主动开展与贫困少数民族的相关任务和政策；加强参谋作用并提出符合城市实际条件的机制与政策。

胡志明市领导向少数民族代表赠送新年红包。图自越通社
胡志明市领导向少数民族代表赠送新年红包。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市人民委员会刚要求各厅局按其职责，主动开展与贫困少数民族相关的任务和政策；加强参谋作用并提出符合城市实际条件的机制与政策。

根据胡志明市人民委员会的指导文件，市民族与宗教局被交付主持并配合各乡、坊、特区人民委员会，对辖区内各民族的名单和信息进行梳理；管理、更新和开发关于仍面临诸多困难及有特殊困难的各民族的数据库。同时，市民族与宗教局须配合相关机关，就优先安排和整合资源以扶持仍面临诸多困难的各民族的方案提供参谋意见，并将其纳入2026-2035年阶段关于建设新农村、可持续减贫以及少数民族和山区经济社会发展的国家目标计划中。

与此同时，各地方政府人民委员会须协调配合，按规定部署落实扶持政策，优先动员和整合各种资源，以实施符合每类对象群体的社会保障、教育培训、职业培训、解决就业、医疗保健、保护与发扬民族文化特色等政策。

胡志明市越南祖国阵线委员会透露，胡志明市在合并后有53个少数民族，共近20万户、约54万人，约占全市总人口的4.35%。其中，华族、高棉族、占族和遮罗族（Chơ Ro）是四个人口较多、历史悠久且聚居分布的少数民族群体。

过去时间里，该市已颁布并开展了多项特殊机制与政策，旨在全面关照少数民族同胞的物质与精神生活，为少数民族同胞发展经济、可持续减贫、提高生活水平创造条件，从而为胡志明市乃至越南的发展做出积极贡献。（完）

越通社
#胡志明市 #少数民族同胞 #精神生活 胡志明市 越南
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

嘉莱省第十三届人民议会第三次专题会议于2026年5月29日召开，审议并决定若干属于其职权范围内的重要事项。图为会议现场。图片来源：越通社

为少数民族同胞提供宅基地和生产用地支持

嘉莱省第十三届人民议会通过了一项关于少数民族土地政策的决议，旨在为当地少数民族群众稳定居住、发展生产创造条件，逐步提高生活水平，促进可持续减贫，推动偏远地区和少数民族聚居区经济社会发展。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与全国各地的村长老、寨长、民间艺人和典型有威望人士合影。图自越通社

📝时评：来自“倾听民意”决策的力量

近期“倾听民意”决策的力量已经并正在凝聚共识和信任，让党和国家与人民一起朝着更远大目标、更长远愿景迈进。而这一共识和信任也正是对近期关于党和国家“倾听民意”方针的一切捏造、歪曲和否定论调的有力驳斥。

庆和省坚定决心与全国一道推动解除IUU“黄牌”警告。图片来源：越通社

多措并举 坚决解除IUU“黄牌”警告

经过八年多持续实施打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）各项措施，越南已取得积极成效，违规行为大幅减少，渔业管理体系不断完善，渔民守法意识显著提升。

K53队开展烈士遗骸实地探查工作。图自越通社

“500个昼夜行动”：共搜寻归集1100余具烈士遗骸

据越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会办公室消息，自开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称为500个昼夜行动）近3个月以来，各有关机构共搜寻归集烈士遗骸1109具。

在以色列特拉维夫举行的2026年Cybertech Global TLV国际网络安全大会暨展览会（Expo Tel Aviv）。图自越通社。

构建网络安全人才生态体系

随着数字化转型在各领域快速推进，对高水平网络安全人才的需求日益迫切。然而，在网络攻击手段愈发复杂的背景下，越南在网络安全人才培养能力与实际需求之间仍存在较大差距。加快构建强有力的人才生态体系，已成为保障国家网络空间安全的紧迫任务。

林同省清海边防屯在富水坊富海港向渔民发放打击非法、不报告、不受管制捕捞宣传资料。图自越通社

林同省启动打击IUU捕捞专项行动 推动欧盟“黄牌”早日解除

为迎接中央检查组督查，加快整改非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞问题，林同省日前启动打击IUU捕捞专项行动，要求全省政治体系全面参与，集中排查渔业管理漏洞，严厉查处违法违规行为，力争彻底解决“三无”渔船问题，为越南早日解除欧盟“黄牌”警告贡献力量。

美国退伍军人罗伯特·安布罗斯·康纳参观胡志明市历史博物馆。图自sggp.org.vn

美国退伍军人助力寻找越南烈士遗骸

在6月初重返胡志明市期间，美国退伍军人罗伯特·安布罗斯·康纳在出席关于核实烈士信息的特别研讨会前，专门抽空参观了胡志明市历史博物馆。

第四村“数字村”模式启动仪式。图自越通社

将“数字村”建设与拓展农产品及OCOP产品销售渠道相结合

6月8日，老街省边境乡——巴刹乡举行第四村“数字村”模式启动仪式。这一活动意义重大，体现当地党委和政府对落实数字化转型、创新社会治理方式、在实施两级地方政府模式过程中提升服务群众水平等主张的高度政治决心。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

栖息于云龙湿地自然保护区的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

各位代表出席安葬仪式。图自越通社

越南为16具在老挝和柬埔寨牺牲的志愿军和专家烈士遗骸举行安葬仪式

6月5日上午，广义省委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会在玉回烈士陵园为16具在老挝和柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行吊唁、追悼和安葬仪式。这些烈士遗骸由广义省军事指挥部K53烈士遗骸搜寻归集队在2025—2026年旱季期间完成搜寻、归集并迎归祖国。

附图。图自越通社

越南持续推进简化行政审批手续

越南政府总理近日要求各部委按照政府相关决议，继续推进权限下放、削减和简化行政审批手续及经营条件，为实施关于实现经济两位数增长目标的中央第18号结论作出贡献。