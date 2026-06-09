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林同省启动打击IUU捕捞专项行动 推动欧盟“黄牌”早日解除

为迎接中央检查组督查，加快整改非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞问题，林同省日前启动打击IUU捕捞专项行动，要求全省政治体系全面参与，集中排查渔业管理漏洞，严厉查处违法违规行为，力争彻底解决“三无”渔船问题，为越南早日解除欧盟“黄牌”警告贡献力量。

林同省清海边防屯在富水坊富海港向渔民发放打击非法、不报告、不受管制捕捞宣传资料。图自越通社
林同省清海边防屯在富水坊富海港向渔民发放打击非法、不报告、不受管制捕捞宣传资料。图自越通社

越通社林同省——为迎接中央检查组督查，加快整改非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞问题，林同省日前启动打击IUU捕捞专项行动，要求全省政治体系全面参与，集中排查渔业管理漏洞，严厉查处违法违规行为，力争彻底解决“三无”渔船问题，为越南早日解除欧盟“黄牌”警告贡献力量。

林同省人民委员会要求各级机关、单位及沿海地方主要负责人直接指挥并对IUU治理成效负总责，确保所有数据、档案和检查材料准确透明、可追溯、可核查，杜绝形式主义。

根据部署，省农业与环境厅负责汇总2026年以来打击IUU捕捞工作成果，重点说明2024—2025年向欧盟委员会报告问题的整改落实情况，同时加快推进渔船登记、检验和捕捞许可证发放，加强渔船航程监控系统运行管理，严格管控渔船进出港、渔获产量统计及水产品溯源。

省军事指挥部、边防部队及有关职能部门将持续开展专项执法行动至6月30日，对渔港、避风港、河口和船舶集中停泊区进行全面检查，严厉查处不符合出海条件、未按规定标明船名以及违规进出港的渔船。公安部门重点打击组织或协助渔船、渔民非法进入外国海域作业的中介行为，严查伪造渔获来源证明、篡改溯源档案等违法活动。


沿海各乡坊及富贵特区须全面清查渔船队伍，对不符合条件或存在较高违规风险的渔船实施重点监管，确保未经许可和不达标船舶不得出海作业。水产品加工和出口企业须完善原料采购档案，确保来源透明、资料真实一致，严禁伪造原料来源、虚报产量。

林同省拥有192公里海岸线，现有约8300艘渔船，其中长度15米以上渔船近1900艘，主要分布在潘切、拉吉、藩里果(Phan Rí Cửa)和富贵特区等重点渔业地区。面对规模庞大的渔船队伍，当地正同步实施多项治理措施，推动彻底遏制非法捕捞。

据省农业与环境厅介绍，2026年初以来，林同省已连续开展多轮IUU专项整治行动，对无证作业、VMS设备断联以及未按规定填写捕捞日志的渔船实施严格监管，重点整治“无登记、无检验、无捕捞许可”的“三无”渔船问题。

与此同时，林同省正加快推进渔业数字化转型，推广电子渔船管理系统、强制安装VMS设备并实施电子捕捞日志。截至2026年5月底，全省100%渔船已纳入国家渔业数据库管理，为加强海上监管和防止渔船侵犯外国海域提供了有力支撑。（完）

越通社
#林同省、IUU捕捞、非法捕捞、欧盟黄牌、VMS监控系统、渔船管理、渔业数字化、渔获溯源、越南渔业、海洋经济
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