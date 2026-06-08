越南雉在比利时动物园成功繁育 濒危物种保护取得积极进展

越通社河内——比利时Pairi Daiza动物园近日成功孵化出两只越南雉幼鸟，为全球最濒危鸟类之一的保护工作带来积极信号。与此同时，约20只参与国际保育计划的越南雉已于2026年重返越南，开展野外放归项目。
据越通社驻布鲁塞尔记者报道，两只越南雉幼鸟在Pairi Daiza动物园“绿洲”温室园区经过严格监测和精心照料后顺利出生。根据世界自然保护联盟的评估，越南雉被列为“极危”物种，甚至可能已在野外绝迹，因此此次人工繁育成果具有重要意义。
这是欧洲濒危物种繁育计划的一部分，旨在保存珍稀物种基因资源，并为未来恢复野生种群提供支持。动物园与国际保育机构的协同合作，被认为是推动越南雉种群恢复的重要途径。
除越南雉外，Pairi Daiza动物园今春还迎来了多种珍稀动物新生个体，包括两只金丝猴幼崽和两只髯兀鹫幼鸟，这些物种均被纳入欧洲保育和野外放归计划。在动物园Edenya生态园区，四只环尾狐猴幼崽正在半自然环境中成长。该物种为马达加斯加特有，正面临栖息地丧失和人类活动带来的严重威胁。
此外，动物园近期从德国引入一只苏拉威西鼯猴（飞狐猴）。该物种仅分布于印度尼西亚苏拉威西岛，目前受到森林砍伐和非法捕猎的威胁。动物园还迎来了四只水豚幼崽，为环境教育和生物多样性保护宣传增添了新的展示内容。
Pairi Daiza动物园负责人表示，这些珍稀动物繁育成果得益于国际保育网络、科研机构和动物专家团队的长期合作，不仅有助于维持濒危物种种群数量，也进一步提升了公众对生物多样性保护的认识。
随着国际保育合作不断深化，越南雉等极危物种的种群恢复工作正展现出新的希望，为全球生物多样性保护事业注入积极动力。（完）
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