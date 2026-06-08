社会

将“数字村”建设与拓展农产品及OCOP产品销售渠道相结合

6月8日，老街省边境乡——巴刹乡举行第四村“数字村”模式启动仪式。这一活动意义重大，体现当地党委和政府对落实数字化转型、创新社会治理方式、在实施两级地方政府模式过程中提升服务群众水平等主张的高度政治决心。

第四村“数字村”模式启动仪式。图自越通社
第四村“数字村”模式启动仪式。图自越通社

越通社老街省——6月8日，老街省边境乡——巴刹乡举行第四村“数字村”模式启动仪式。这一活动意义重大，体现当地党委和政府对落实数字化转型、创新社会治理方式、在实施两级地方政府模式过程中提升服务群众水平等主张的高度政治决心。

老街省委常务副书记黄江指出，在全国大力推进机构改革，建设现代、精简、高效行政体系背景下，“数字村”模式建设不仅是信息技术的应用，更是领导思维、治理理念和服务群众模式的一次创新与变革。第四村“数字村”模式最可贵之处在于，它立足基层实际，源于群众最具体、最现实的需求，并通过富有创新性和实效性的方式加以推进和落实。

为确保“数字村”模式发挥实效，黄江要求巴刹乡继续完善数字基础设施，确保通信网络和互联网覆盖所有村庄和家庭，在数字化转型进程中不让任何人掉队；同时，加快对干部和人民进行数字技能培训，使每一位群众都成为数字公民。

此外，该乡还应加强数据数字化建设，加大数字平台应用力度，提高基层治理的公开性、透明度和效率；并将“数字村”建设与数字经济发展紧密结合，扩大农产品和“一乡一品”（OCOP）销售渠道，促进社区旅游、体验式旅游发展等。

vnanet-thon-so4-080626.jpg
巴刹乡少数民族同胞在数字平台上售货。图自越通社

为有效落实越共中央政治局于2024年12月22日发布关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，巴刹乡党委书记阮娇芳强调，乡党委将动员整个政治体系协同参与，提高群众认知水平，逐步在当地建设“数字公民”和“数字村民”。

与此同时，巴刹乡将维护并提升 “数字集市”效率，以促进地方数字经济发展，为群众创造可持续生计。此外，推广“数字村”模式，掀起务实高效的数字化转型竞赛热潮，力争实现“人民知道、人民使用、人民受益于数字化转型”的目标。

在启动仪式期间，与会代表和当地群众还亲身体验了“数字村”模式的多项内容，包括体验“巴刹数字村”应用程序上的16项数字服务功能，参观和体验“数字集市”及其通过数字化方式展示、推介和销售各类特色产品等。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #数字村 #农产品 #OCOP产品 #销售 越南
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

幸福越南

数字化转型

相关新闻

嘉莱省第十三届人民议会第三次专题会议于2026年5月29日召开，审议并决定若干属于其职权范围内的重要事项。图为会议现场。图片来源：越通社

为少数民族同胞提供宅基地和生产用地支持

嘉莱省第十三届人民议会通过了一项关于少数民族土地政策的决议，旨在为当地少数民族群众稳定居住、发展生产创造条件，逐步提高生活水平，促进可持续减贫，推动偏远地区和少数民族聚居区经济社会发展。

更多

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

栖息于云龙湿地自然保护区的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

各位代表出席安葬仪式。图自越通社

越南为16具在老挝和柬埔寨牺牲的志愿军和专家烈士遗骸举行安葬仪式

6月5日上午，广义省委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会在玉回烈士陵园为16具在老挝和柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行吊唁、追悼和安葬仪式。这些烈士遗骸由广义省军事指挥部K53烈士遗骸搜寻归集队在2025—2026年旱季期间完成搜寻、归集并迎归祖国。

附图。图自越通社

越南持续推进简化行政审批手续

越南政府总理近日要求各部委按照政府相关决议，继续推进权限下放、削减和简化行政审批手续及经营条件，为实施关于实现经济两位数增长目标的中央第18号结论作出贡献。

27具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

27具越南志愿军和专家烈士遗骸归国

得乐省人民委员会副主席陶美在宣读悼词，缅怀各位英雄烈士的功劳时强调，各位英雄烈士的鲜血洒在了战场上，帮助兄弟般柬埔寨获得和平与独立，让两个民族之间的友谊万古长青。越南党、国家和人民始终为几代前辈们的战斗与牺牲典范感到自豪与感恩。

河内市公共行政中心。图自越通社

河内市启动50项公共服务绩效独立评估平台

6月4日，河内创新中心股份公司（HIHUB）与河内市公共行政中心、越南倡议研究院和一些单位配合，在河内市公共行政中心举行合作谅解备忘录签署仪式，并正式启动HIHUB独立评估平台，旨在收集市民对河内市50项公共服务项目的评估意见。

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕。图自越通社

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕

越南工会第十四次全国代表大会（2026-2031年任期）6月4日上午在河内隆重开幕。代表全国近1000万名工会会员的780名代表出席大会。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导讲话。

附图。图自越通社

今年前5个月逾5.31万名越南劳动者赴海外就业

2026年前5个月，越南按合同赴国外工作的劳动者总数达53159人，完成年度计划（11.2万人）的47.5%。 日本继续是接收越南劳动者最多的市场，达24030人，其次是中国台湾为21104人。