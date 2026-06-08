将“数字村”建设与拓展农产品及OCOP产品销售渠道相结合

越通社老街省——6月8日，老街省边境乡——巴刹乡举行第四村“数字村”模式启动仪式。这一活动意义重大，体现当地党委和政府对落实数字化转型、创新社会治理方式、在实施两级地方政府模式过程中提升服务群众水平等主张的高度政治决心。



老街省委常务副书记黄江指出，在全国大力推进机构改革，建设现代、精简、高效行政体系背景下，“数字村”模式建设不仅是信息技术的应用，更是领导思维、治理理念和服务群众模式的一次创新与变革。第四村“数字村”模式最可贵之处在于，它立足基层实际，源于群众最具体、最现实的需求，并通过富有创新性和实效性的方式加以推进和落实。



为确保“数字村”模式发挥实效，黄江要求巴刹乡继续完善数字基础设施，确保通信网络和互联网覆盖所有村庄和家庭，在数字化转型进程中不让任何人掉队；同时，加快对干部和人民进行数字技能培训，使每一位群众都成为数字公民。



此外，该乡还应加强数据数字化建设，加大数字平台应用力度，提高基层治理的公开性、透明度和效率；并将“数字村”建设与数字经济发展紧密结合，扩大农产品和“一乡一品”（OCOP）销售渠道，促进社区旅游、体验式旅游发展等。

巴刹乡少数民族同胞在数字平台上售货。图自越通社

为有效落实越共中央政治局于2024年12月22日发布关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，巴刹乡党委书记阮娇芳强调，乡党委将动员整个政治体系协同参与，提高群众认知水平，逐步在当地建设“数字公民”和“数字村民”。



与此同时，巴刹乡将维护并提升 “数字集市”效率，以促进地方数字经济发展，为群众创造可持续生计。此外，推广“数字村”模式，掀起务实高效的数字化转型竞赛热潮，力争实现“人民知道、人民使用、人民受益于数字化转型”的目标。



在启动仪式期间，与会代表和当地群众还亲身体验了“数字村”模式的多项内容，包括体验“巴刹数字村”应用程序上的16项数字服务功能，参观和体验“数字集市”及其通过数字化方式展示、推介和销售各类特色产品等。（完）