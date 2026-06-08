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将海洋打造成为国家战略发展空间

6月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议，同中央政策战略委员会及有关部门就总结越共十二届中央委员会2018年10月22日颁布的《关于到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景的第36号决议》实施情况的方案进行讨论。

苏林指出，经过8年的实施36号决议，全社会对海洋地位和作用的认识不断提高，体制机制和政策体系逐步完善，多个海洋经济产业实现较快发展，沿海基础设施不断加强，沿海地区居民生活水平持续改善，国防、安全、对外工作以及海洋岛屿主权维护等方面均取得重要成果。然而，必须清醒认识到，海洋经济的发展仍未与国家潜力、优势以及发展要求相匹配。

苏林强调，在新阶段必须创新海洋发展思维和视野，重点是实现从“海洋经济思维”向“国家海洋发展空间思维”的重大转变。海洋不仅是资源开发和若干经济产业发展的载体，更应被确定为国家战略发展空间，是发展利益、国防安全、科技创新和国际融合的重要汇聚地。

新决议不仅要回答如何发展海洋经济产业的问题，更要回答越南将如何开发、治理和发挥整个国家海洋空间作用。

苏林建议，应把海洋置于落实越共十四大决议的重要战略发展动力之一的位置。必须把发展与未雨绸缪、居安思危，从海上保卫祖国紧密结合起来。所有海洋规划、战略和发展计划都必须同时服务于维护国家主权、主权权利和管辖权，维护和平稳定环境，增强海上防御能力和维护国家海洋利益的要求。每一个海洋经济项目都应成为增强国家发展实力和国防实力的重要组成部分。

苏林强调，目标是制定一项具有长期战略视野、突破性思维和强大执行力的新决议，使海洋真正成为国家战略发展空间。（完）

越通社
#海洋 #国家战略发展 #苏林
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