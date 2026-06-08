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2026年东盟未来论坛：柬埔寨优先巩固与越南的战略互信

金边多位分析人士在接受越通社记者采访时表示，柬埔寨首相洪玛此次访问越南最重要的意义在于进一步巩固越柬两个邻国之间的战略互信。

柬埔寨-俄罗斯企业家协会主席、国际地缘政治与经济问题专家格内尔·拉塔（Gnel Rattha）。图片来源：越通社
柬埔寨-俄罗斯企业家协会主席、国际地缘政治与经济问题专家格内尔·拉塔（Gnel Rattha）。图片来源：越通社

越通社河内——6月8日，柬埔寨首相洪玛奈率团开始对越南进行正式访问，并于6月8日至9日在河内出席2026年东盟未来论坛。值此之际，金边多位分析人士在接受越通社记者采访时表示，此次访问最重要的意义在于进一步巩固越柬两个邻国之间的战略互信，同时体现两国领导人之间密切而互信的关系，持续寻求在双边、地区及国际层面加强和拓展各领域合作的解决方案。

柬埔寨-俄罗斯企业家协会主席、国际地缘政治与经济问题专家格内尔·拉塔（Gnel Rattha）在接受越通社驻金边记者采访时表示，这是洪玛奈自2023年12月就任柬埔寨首相以来第二次对越南进行正式访问。他认为，此次访越的核心意义在于与越南新一届领导层建立并进一步巩固战略互信，同时确保双边关系能够在两国国内形势变化的背景下继续保持稳定性和韧性。

这位柬埔寨专家还指出，从地缘政治角度看，洪玛奈此次出访也体现了柬埔寨在当前地区外交格局出现新变化的背景下，寻求外交稳定与平衡、特别是在东盟框架内加强协调合作的努力，从而推动双方共同应对地区面临的问题与挑战。

格内尔·拉塔表示，借助在河内举行的论坛平台和自身作用，柬埔寨希望进一步提升双边贸易额，加强两国基础设施互联互通合作。其中，金边—巴域高速公路与胡志明市交通网络的无缝衔接被视为当前最迫切的基础设施项目之一，也是推动形成更大经济规模、促进地区经济稳定与安全的重要支撑。

柬埔寨区域问题研究中心（CCRS）执行主任希姆·拉克斯梅（Him Raksmey）也表达了类似观点。他认为，近年来柬越关系始终保持紧密联系，未来仍需进一步深化合作。

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柬埔寨区域问题研究中心（CCRS）执行主任希姆·拉克斯梅（Him Raksmey）。图片来源：越通社

希姆·拉克斯梅表示，洪玛奈执政后，柬埔寨外交政策的主要优先方向已经明确，包括：在各层面坚持“广交新友、不忘旧友”原则，加强与各国合作；支持以规则为基础的国际秩序；支持推动双边、地区和全球发展议程的国际合作。

基于这一视角，这位区域问题分析人士认为，近年来柬越双边关系持续得到加强，高层互访频繁，经贸合作和民间交流不断扩大。在地区和全球层面，两国也在维护以规则为基础的国际秩序以及推动发展议程方面保持密切协调与合作。

希姆·拉克斯梅指出，近年来世界和地区形势复杂多变，地缘政治风险上升以及全球经济放缓等因素令人担忧。这些变化在一定程度上影响了各国的发展思路，也给两国发展合作带来了直接或间接的困难和挑战。

然而，希姆·拉克斯梅强调，双方始终坚持睦邻友好精神，持续努力加强和拓展合作关系，并通过现有双边机制寻求解决遗留问题的办法。他表示，这充分体现了两国领导人之间密切而互信的关系。双方始终保持协调配合，共同寻求进一步加强和拓展柬越关系的途径，推动双边、地区和国际层面的合作不断向前发展。（完）

越通社
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