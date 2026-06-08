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胡志明主席踏上寻求救国之路115周年：时代的火炬及越俄年轻一代的信仰

值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。

莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚洲和非洲国家研究所尼基塔·利申科（Nikita Lyshenko）接受越通社记者的采访。图自越通社
莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚洲和非洲国家研究所尼基塔·利申科（Nikita Lyshenko）接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社莫斯科——值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。

在评估胡志明主席关于民族独立与社会主义思想遗产在当前国际形势下对俄罗斯及全世界的意义时，莫斯科国立罗蒙诺索夫大学亚洲和非洲国家研究所尼基塔·利申科（Nikita Lyshenko）表示，尽管当今的俄罗斯和其他许多国家在意识形态上已不再保持紧密联系，但胡志明主席的思想遗产依然具有完整而深远的价值。他为争取越南乃至全世界的独立、自由与幸福而斗争，成为世界被压迫民族的象征。这一点过去如此，现在依然如此。尼基塔指出，这一遗产至今仍具有长久生命力。他援引了胡志明主席曾说过的一句话"一个无知的民族就是一个弱小的民族"，他同时联想到苏联领导人弗拉基米尔·伊里奇·列宁的名言“学习，学习，再学习”，并强调重要的是要持续学习，不断完善自我始。

尼基塔表示，即将到来的6月30日标志着胡志明主席首次踏上俄罗斯（当时的苏联）土地103周年。这一事件为双方后续合作奠定了基础，随后两国于1950年建立外交关系。

关于双边关系，尼基塔认为，当前两国在一定程度上保持着积极的发展动力。他指出，为了维护这一遗产，两国须在加大高层对话力度，增进两国青年之间的交流与沟通。在他看来，当双方拥有良好的对话机制时，就能够跨越分歧，这正是民间外交和俄越真正友谊的关键所在。他相信，未来两国不仅能够维持，还将进一步厚植这棵友谊之树。

俄罗斯人民友谊大学公共管理硕士研究生、俄罗斯越南学生协会副主席陈氏心英表示，对于每一位留学生而言，能够在胡志明主席曾经生活和学习过的国家学习，不仅是一种自豪感，更承载着重大的历史责任。她指出，在当今世界背景下，留学生清楚地认识到自己是年轻一代的“民间大使”，肩负着通过知识与实践行动进一步深化两国传统友好关系的使命。

为履行这一责任，陈氏心英认为，俄罗斯越南留学生要聚焦不分核心行动。首先是努力学习，最大限度吸收俄罗斯先进技术。将这些高质量知识带回祖国服务发展事业，是提升越南人的形象与信誉，巩固两国战略合作关系的最切实方式。第二是主动推广民族文化特色。留学生不应仅局限于课堂之内，而应成为文化传播者，向俄罗斯公众和国际友人推广一个和平、充满活力、富有民族特色的越南形象。

第三是实现深度融入并保持自信。越南大学生应积极参与并在青年学术论坛、青年节以及跨国志愿者项目中确立自身地位。通过主动交流、消除语言障碍，并与俄罗斯青年建立紧密联系，留学生能够拓展民间交流网络，从而为深化越俄双边关系和传统友谊作出贡献。

胡志明主席115年前开启的寻求救国之路的历程，彻底改变了一个民族的命运，并在人类历史上留下了不可磨灭的印记。在当今的莫斯科，胡志明主席的思想脉络仍在越俄青年心中得到有力传承与延续。他们不仅是历史的守护者，更是在新时代积极书写两国宝贵友谊新篇章的人。（完）

越通社
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