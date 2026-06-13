越南政府总理黎明兴将出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会

越通社河内——据越南外交部公报，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团，于2026年6月16日至18日出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。（完）
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第二次越澳高级官员对话会在河内召开
6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。
政府总理黎明兴：胡志明市必须进一步发挥全国火车头作用
6月13日上午，越南政府总理黎明兴主持了与胡志明市委常务委员会的工作会议，讨论经济社会发展任务落实情况、两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、第57号决议落实、保障性住房和租赁住房发展等情况。
越南政府副总理范氏清茶：越南希望VNCA加强合作搜寻归集烈士遗骸
越南希望美国德克萨斯理工大学越南档案中心（VNCA）和“战时失踪越南人搜寻倡议”（VWAI）项目提供更加紧密、有效的支持，共同搜寻与归集烈士遗骸，让烈士们安息在祖国、家庭和战友的怀抱中。
越中少年儿童手拉手活动在广西举行 增进了解与传统友谊
6月8日至12日，以“守望相助 快乐成长”为主题的2026年越南—中国（广西）少年儿童手拉手活动在广西壮族自治区南宁市和崇左市举行，300余名越中两国少年儿童、少先队辅导员和青年干部参加活动。
庆祝俄罗斯日见面会在胡志明市隆重举行
6月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）隆重举行庆祝俄罗斯日——俄罗斯联邦国庆36周年（1990.6.12-2026.6.12）见面会，彰显胡志明市人民与俄罗斯联邦人民之间的团结友谊。
2026年东盟未来论坛：越南一项具前瞻性的倡议
东盟未来论坛（AFF）是越南发起的一项具前瞻性的倡议，是各方共同展望地区未来的宝贵机制，彰显了越南在推动地区未来议题讨论中的责任担当与积极角色。
☕️越通社新闻下午茶（2026.6.12）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
顺化市积极推动与奥地利伙伴的合作
据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。
进一步巩固越德政治互信，深化合作关系
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠6月11日下午在河内会见了来访并共同主持第八次越德战略对话的德国外交部国务秘书格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔。
2026年《首都法》为河内新发展模式开辟道路
落实2026年《首都法》的机制和政策不仅旨在解决眼前问题，还为新发展空间开辟道路，为现代城市治理模式以及提升首都长期竞争力奠定基础。
2026年东盟未来论坛：多边“主动塑造”与双边联动的共振效应
第三届东盟未来论坛（AFF 2026）不仅是一场具有重要意义的区域多边活动，更成为一场外交“盛会”。论坛举办期间，老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶四国总理对越南进行正式访问。多边与双边活动相互交织，展现出越南外交思维的新转变。
📝时评：以对外工作开创未来
越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。
越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资
6月11日下午，越南农业与环境部堤坝管理与防灾抗灾局联合广治省人民委员会在岘港市仙沙港区举行仪式，接受白俄罗斯共和国政府向广治省受灾群众提供援助物资。
越南与加拿大扩大在应对气候变化和执法领域的合作
6月11日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青在党中央总部，会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。
☀️越通社早安咖啡（2026.6.12）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南与中国福建省深化媒体合作
6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。
柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成
6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。
越共中央总书记、国家主席苏林：新时期深化司法改革，维护公平正义与建立信任
6月11日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开中央司法改革指导委员会（以下简称指委会）工作总结会议。
2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台
越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。
越南提出亚洲地区合作三大方向
6月11日上午，越南政府副总理黎进珠出席在日本东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛并发表重要讲话。