时政

越南政府总理黎明兴将出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会

越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团，于2026年6月16日至18日出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。

越南政府总理黎明兴。图自越通社
越南政府总理黎明兴。图自越通社

越通社河内——据越南外交部公报，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团，于2026年6月16日至18日出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南政府总理 #黎明兴 #东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会 #双边活动
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

更多

对话会现场。图自越通社

第二次越澳高级官员对话会在河内召开

6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。

与会代表合影 图自越通社

庆祝俄罗斯日见面会在胡志明市隆重举行

6月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）隆重举行庆祝俄罗斯日——俄罗斯联邦国庆36周年（1990.6.12-2026.6.12）见面会，彰显胡志明市人民与俄罗斯联邦人民之间的团结友谊。

顺化市人民委员会办公室供图。图自越通社

顺化市积极推动与奥地利伙伴的合作

据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。

越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻落实党的十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议学习部署会议上发表指导性讲话。图自越通社

📝时评：以对外工作开创未来

越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。

福建新时代国际传播中心有限公司总经理赖晗出席座谈会并发表讲话。图自越通社

越南与中国福建省深化媒体合作

6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。

柬埔寨—越南友谊碑工程位于菩萨省，纪念碑高21米，雕塑群高3.2米。图自越通社

柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

2026年东盟未来论坛闭幕式。图自越通社

2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。