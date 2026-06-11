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2026年东盟未来论坛：越南的战略愿景和外交印记

恩佐·沈鸿俊认为，本届论坛的成功显著提升了越南作为地区活跃外交中心的地位，增强了国家“软实力”，也有助于在大国竞争日趋激烈的背景下维护越南及其他成员国的战略自主权。

马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊。图自越通社
马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊。图自越通社

越通社河内——2026年东盟未来论坛（AFF）正式开幕时，越南首都河内再次成为地区外交焦点。马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）表示，此次活动不仅是一项例行外交活动，更已成为重要的战略平台，彰显越南在塑造东盟未来进程中的引领作用。

接受越通社驻吉隆坡记者采访时，恩佐·沈鸿俊指出，本届论坛释放出一个强有力的信息，即东盟正朝着更加主动、韧性，并准备自主塑造自身命运的方向迈进。

在开幕式上，东盟战略思维的重要转变得到确立，即由“应对冲击”转向“主动塑造”地区规则和机制。越南政府总理黎明兴在主旨演讲中强调，东盟不应止步于适应全球变化，而应成为引领这些变化的塑造者。在技术、人工智能（AI）、数据和绿色转型不断重塑全球竞争格局的背景下，越南正推动将东盟打造为创新中心，而不仅是传统制造中心。

恩佐·沈鸿俊表示，越共中央总书记、国家主席苏林强调，衡量东盟成功的标准不在于签署文件的数量，而在于为人民、企业和成员经济体带来的实际成效。这表明，越南正努力推动论坛由象征性讨论向务实行动转变。各国领导人不仅提出预警，更围绕推进前瞻性行动、构建战略互信以及通过东盟主导机制加强信息共享等议题展开讨论。对越南而言，这是一次灵活而务实的外交举措，使河内能够有效推进海上安全、网络安全及国际法等议程，同时避免直接对抗。

在经济方面，论坛进一步明确了“韧性”的新内涵，即在增强内在能力的同时拓展互联互通。尤其是湄公河次区域被确定为新的增长动力。越南推动河内—万象高速公路、老越铁路等基础设施项目，不仅有助于支持周边国家发展，也进一步巩固了越南作为东南亚重要物流与生产枢纽的地位。

本届论坛的另一大亮点是越南将人工智能和金融科技等技术议题纳入战略议程重点。关于人工智能治理的会议强调“不让任何人掉队”的原则，而金融科技研讨会则呼吁构建安全、透明、可持续的跨境支付生态系统。这充分体现了越南以科技与创新作为新增长动力的战略取向。恩佐·沈鸿俊强调，越南释放出明确信息，即技术发展必须以人为中心，与技能提升、社会保障和负责任治理相结合。

本届论坛的成功显著提升了越南作为地区活跃外交中心的地位，增强了国家“软实力”，也有助于在大国竞争日趋激烈的背景下维护越南及其他成员国的战略自主权。

马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊

在论坛期间，越南还与老挝、柬埔寨和东帝汶等国领导人举行会晤，就经济和治理领域达成多项具体合作协议，使这一多边活动成为推动重要战略伙伴关系的有力杠杆。

恩佐·沈鸿俊强调，2026年东盟未来论坛充分表明，越南正由积极参与者转变为议程引领者和设计者。越南的战略机遇在于继续推动该论坛由一个讨论平台向东盟策划进程转变。凭借长远视野和有力有序路线图，越南不仅在塑造自身未来，也正与各成员国携手建设一个更加强大、繁荣并在国际舞台上具有重要话语权的东盟。（完）

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